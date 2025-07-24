24 июля 2025

Элитные квартиры и трактор: приставы назвали самое необычное арестованное имущество пермяков

ГУ ФССП: за полгода пермяки лишились недвижимости и техники на 625 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На реализацию было передано имущество на общую сумму порядка 625 млн рублей
На реализацию было передано имущество на общую сумму порядка 625 млн рублей Фото:

В течение первых шести месяцев 2025 года судебными приставами Пермского края было произведено 4 345 арестов имущества граждан и организаций, имеющих задолженности. На реализацию было передано имущество на общую сумму порядка 625 млн рублей. 

«В результате его продажи взыскатели получили около 35 млн рублей. Кроме того, в счет погашения долгов кредиторам было передано имущество, не реализованное принудительно, стоимостью 106 млн рублей», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

Лидирующие позиции среди наиболее дорогих объектов, подвергнутых аресту, занимает недвижимость. Самым ценным стал нежилой объект площадью более 3 тысяч квадратных метров на улице Василия Васильева, 8. Его стоимость превысила 34 млн рублей. На втором месте оказалось также нежилое помещение. Оно находится в торговом центре и оценено почти в 20 млн рублей. Третью строчку заняла квартира на улице Максима Горького в Перми. Ее оценили в 15 млн рублей.

Наибольшая сумма, поступившая взыскателю от продажи арестованного имущества, составила 2,5 млн рублей. Именно за такую сумму была реализована квартира площадью более 47 квадратных метров в селе Фролы Пермского муниципального округа. Среди необычных предметов, находившихся под арестом из-за неуплаты долгов, отмечены экскаватор-погрузчик, трактор марки «Беларусь», машино-место, а также снегоуборочная техника.

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В течение первых шести месяцев 2025 года судебными приставами Пермского края было произведено 4 345 арестов имущества граждан и организаций, имеющих задолженности. На реализацию было передано имущество на общую сумму порядка 625 млн рублей.  «В результате его продажи взыскатели получили около 35 млн рублей. Кроме того, в счет погашения долгов кредиторам было передано имущество, не реализованное принудительно, стоимостью 106 млн рублей», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.  Лидирующие позиции среди наиболее дорогих объектов, подвергнутых аресту, занимает недвижимость. Самым ценным стал нежилой объект площадью более 3 тысяч квадратных метров на улице Василия Васильева, 8. Его стоимость превысила 34 млн рублей. На втором месте оказалось также нежилое помещение. Оно находится в торговом центре и оценено почти в 20 млн рублей. Третью строчку заняла квартира на улице Максима Горького в Перми. Ее оценили в 15 млн рублей. Наибольшая сумма, поступившая взыскателю от продажи арестованного имущества, составила 2,5 млн рублей. Именно за такую сумму была реализована квартира площадью более 47 квадратных метров в селе Фролы Пермского муниципального округа. Среди необычных предметов, находившихся под арестом из-за неуплаты долгов, отмечены экскаватор-погрузчик, трактор марки «Беларусь», машино-место, а также снегоуборочная техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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