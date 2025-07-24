Мошенники заставили челябинку поджечь Дом культуры

Мошенники убедили жительницу Верхнеуральска (Челябинская область) поджечь местный Дом культуры. Предотвратить трагедию помог водитель такси, с которым девушка приехала к зданию: он вызвал сотрудников полиции, заподозрив неладное, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В Верхнеуральске 18-летняя девушка едва не стала исполнительницей преступления по указке телефонных аферистов. Благодаря бдительности таксиста и оперативным действиям правоохранителей негативных последствий удалось избежать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там рассказали, что мошенники «обрабатывали» девушку несколько дней. Сначала ей звонили якобы из службы доставки цветов, после в дело вступали фейковые сотрудники службы безопасности, Росфинмониторинга и следственных органов. В итоге девушку убедили перевести 800 тысяч рублей.
«Поняв, что у жертвы больше нет денег, аферисты убедили жительницу Верхнеуральска купить пять литров бензина и ждать указаний у здания городского Дома культуры. Девушка, находясь под психологическим давлением, уже была готова выполнить требование», — отметили в ведомстве.
Таксист, заметив странности в поведении девушки и услышав ее разговор с мошенниками по телефону, сообщил об этом в правоохранительные органы. К счастью, поджога не состоялось. В ближайшее время сотрудники полиции планируют поощрить водителя за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.
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