В Саратове 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова произошел взрыв бытового газа. Обрушился подъезд, есть пострадавшие, повреждено имущество и конструкции здания. На месте работают спасатели, медики и полиция. Продолжаются поиски людей под завалами. Точные причины взрыва устанавливаются. Власти контролируют ситуацию. Подробнее в материале URA.RU.
Что произошло
Около полудня 25 июля (сообщение в МЧС поступило в 12:12 по местному времени) в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове произошел мощный взрыв. По данным МЧС, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир углового подъезда.
Масштаб разрушений
В результате взрыва произошло частичное обрушение дома: разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж, по другим данным— обрушились конструкции с десятого по первый этаж. Подразделения пожарно-спасательной службы, а также кинологи с собаками немедленно приступили к разбору завалов и поиску людей, оказавшихся под обломками.
Взрывная волна повредила соседний дом, а также десятки автомобилей, находившихся во дворе. Очевидцы сообщают, что обломки задели и улицу: от рухнувших элементов пострадали пешеходы, проходившие рядом.
Жертвы и пострадавшие
По официальным данным, на момент публикации подтверждена гибель трех человек— среди погибших двое взрослых и один ребенок. Информация о числе раненых и их состоянии уточняется. Минимум два человека, по данным родственников, не выходят на связь. Работы по поиску людей под завалами продолжаются.
Первой спасенной из-под обломков стала пятилетняя девочка. Ее доставили в лечебное учреждение.
Действия экстренных служб
На месте происшествия работают все необходимые службы: МЧС, скорая помощь, полиция. Более 20 спасателей и восемь единиц техники привлечены к разбору завалов. Спасательные работы осложняются угрозой дальнейшего обрушения дома, а также отсутствием доступа в некоторые квартиры.
Из здания эвакуируются все жильцы. В доме проживало минимум 256 человек, точное количество находившихся в момент взрыва внутри устанавливается.
Версии причин ЧП и расследование
Предварительная причина трагедии — взрыв бытового газа. В доме не произошло последующего возгорания. В региональной прокуратуре заявили о начале проверки по факту происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На место трагедии прибыл губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Власти держат ход расследования и помощь пострадавшим на особом контроле.
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