Очевидица взрыва газа в Саратове рассказала о первых секундах взрыва

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Взрыв был очень мощным
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новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове. Очевидица происшествия рассказала URA.RU, что взрыв был настолько мощным, что жители сначала приняли его за происшествие во дворе.

«Взрыв был такой силы, что мы подумали, может быть, что-то взорвалось по дворе: машина или что-то у кого-то в частном секторе. Вышли и увидели, что произошло. Произошло все, по сути, на моих глазах — только вышли, и все еще сильнее начало рушиться. Обрушилось с первого по десятый этаж», — сообщила собеседница URA.RU.

На месте происшествия работают спасатели, кинологи с собаками и оперативные службы. Они извлекают людей из-под завалов. Пока вытащили троих. По данным очевидцев и представителей экстренных служб, повреждения получили также припаркованные рядом автомобили и облицовка окон соседнего дома. 

Ранее в жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Информацию о количестве жертв предоставила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она также выразила соболезнования семьям погибших.

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове. Очевидица происшествия рассказала URA.RU, что взрыв был настолько мощным, что жители сначала приняли его за происшествие во дворе. «Взрыв был такой силы, что мы подумали, может быть, что-то взорвалось по дворе: машина или что-то у кого-то в частном секторе. Вышли и увидели, что произошло. Произошло все, по сути, на моих глазах — только вышли, и все еще сильнее начало рушиться. Обрушилось с первого по десятый этаж», — сообщила собеседница URA.RU. На месте происшествия работают спасатели, кинологи с собаками и оперативные службы. Они извлекают людей из-под завалов. Пока вытащили троих. По данным очевидцев и представителей экстренных служб, повреждения получили также припаркованные рядом автомобили и облицовка окон соседнего дома.  Ранее в жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Информацию о количестве жертв предоставила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она также выразила соболезнования семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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