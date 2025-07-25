Очевидица взрыва газа в Саратове рассказала о первых секундах взрыва

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове. Очевидица происшествия рассказала URA.RU, что взрыв был настолько мощным, что жители сначала приняли его за происшествие во дворе.
«Взрыв был такой силы, что мы подумали, может быть, что-то взорвалось по дворе: машина или что-то у кого-то в частном секторе. Вышли и увидели, что произошло. Произошло все, по сути, на моих глазах — только вышли, и все еще сильнее начало рушиться. Обрушилось с первого по десятый этаж», — сообщила собеседница URA.RU.
На месте происшествия работают спасатели, кинологи с собаками и оперативные службы. Они извлекают людей из-под завалов. Пока вытащили троих. По данным очевидцев и представителей экстренных служб, повреждения получили также припаркованные рядом автомобили и облицовка окон соседнего дома.
Ранее в жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Информацию о количестве жертв предоставила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она также выразила соболезнования семьям погибших.
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