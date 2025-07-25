Появилась официальная информация о погибших в результате взрыва жилого дома в Саратове

В результате взрыва жилого дома в Саратове погибли три человека
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Три человека погибли из-за взрыва
Три человека погибли из-за взрыва Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В результате взрыва бытового газа в жилом доме на территории Саратова погибли три человека, среди которых оказался ребенок. Официальные данные о числе жертв предоставила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате взрыва газа в Саратове», — написала Останина в своем telegram-канале. Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Саратовской области сотрудники Следственного комитета России инициировали расследование по факту частичного обрушения жилого здания, расположенного на улице Блинова в городе Саратов. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих установленным требованиям безопасности, в связи с произошедшим инцидентом.

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В результате взрыва бытового газа в жилом доме на территории Саратова погибли три человека, среди которых оказался ребенок. Официальные данные о числе жертв предоставила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате взрыва газа в Саратове», — написала Останина в своем telegram-канале. Она также выразила соболезнования родным и близким погибших. Ранее в Саратовской области сотрудники Следственного комитета России инициировали расследование по факту частичного обрушения жилого здания, расположенного на улице Блинова в городе Саратов. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих установленным требованиям безопасности, в связи с произошедшим инцидентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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