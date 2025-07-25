МЧС: в поврежденном взрывом доме в Саратове ведется эвакуация жильцов

В Саратове на улице Блинова, 2 ведется эвакуация жильцов десятиэтажного дома после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
«На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Разбираются завалы на месте обрушения. Проводится эвакуация жителей многоэтажки», — заявили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, взрыв газа произошел на десятом этаже, в результате чего погибли три человека и разрушились три этажа здания.
На месте происшествия работают более 20 специалистов — они осуществляют разбор завалов, под которым могут находиться люди. Также задействовано восемь единиц техники.
В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о взрыве в десятиэтажном жилом доме поступило в 12:12 (11:12 мск). По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, взрыв разрушил подъезд с седьмого по десятый этажи, погибли три человека, среди которых ребенок. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы и эвакуация жителей из-за угрозы повторного взрыва.
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