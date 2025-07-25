Пермские синоптики назвали самый холодный день в июле

За облачностью в Пермский край придут дожди. Вследствие чего, уже завтра, 26 июля, погодные условия в восточных и, возможно, центральных районах региона будут существенно отличаться от типичных для середины лета.
«Ожидаются продолжительные дожди и дневная температура воздуха не превысит +13…+15 °C. Это может стать одним из самых холодных дней нынешнего июля. На западе и северо-западе края вероятность прояснений выше, и температура будет выше — до +18 °C», — предупреждают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Фронт, который уже сейчас пролегает над Свердловской областью и Башкортостаном, принес в регион холода. 25 июля в Пермском крае прошли локальные ливни и слабые грозы. В Перми, например, выпало 13 миллиметров осадков.
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