Пермские синоптики назвали самый холодный день в июле

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ: 26 июля станет самым холодным днем месяца в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидаются продолжительные дожди и дневная температура воздуха не превысит +13…+15 °C
Ожидаются продолжительные дожди и дневная температура воздуха не превысит +13…+15 °C Фото:

За облачностью в Пермский край придут дожди. Вследствие чего, уже завтра, 26 июля, погодные условия в восточных и, возможно, центральных районах региона будут существенно отличаться от типичных для середины лета.

«Ожидаются продолжительные дожди и дневная температура воздуха не превысит +13…+15 °C. Это может стать одним из самых холодных дней нынешнего июля. На западе и северо-западе края вероятность прояснений выше, и температура будет выше — до +18 °C», — предупреждают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

Фронт, который уже сейчас пролегает над Свердловской областью и Башкортостаном, принес в регион холода. 25 июля в Пермском крае прошли локальные ливни и слабые грозы. В Перми, например, выпало 13 миллиметров осадков.

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За облачностью в Пермский край придут дожди. Вследствие чего, уже завтра, 26 июля, погодные условия в восточных и, возможно, центральных районах региона будут существенно отличаться от типичных для середины лета. «Ожидаются продолжительные дожди и дневная температура воздуха не превысит +13…+15 °C. Это может стать одним из самых холодных дней нынешнего июля. На западе и северо-западе края вероятность прояснений выше, и температура будет выше — до +18 °C», — предупреждают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  Фронт, который уже сейчас пролегает над Свердловской областью и Башкортостаном, принес в регион холода. 25 июля в Пермском крае прошли локальные ливни и слабые грозы. В Перми, например, выпало 13 миллиметров осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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