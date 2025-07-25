В Ростовской области беспилотник заблокировал поезд из Екатеринбурга

На Северо-Кавказской ЖД задержан поезд Екатеринбург — Адлер из-за атаки БПЛА
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На несколько часов задерживается уральский поезд (архивное фото) Фото:

В Ростовской области из-за падения фрагментов украинского беспилотного летательного аппарата на территории станции были остановлены 26 пассажирских поездов, включая состав № 523, следующий по маршруту Екатеринбург — Адлер. Об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты железнодорожных и экстренных служб совместно с региональными властями и руководством Северо-Кавказской железной дороги прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления движения поездов, минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения безопасности граждан.

В результате были приостановлены следующие пассажирские поезда:

— № 358, Имеретинский Курорт — Уфа;

— № 254, Новороссийск — Уфа;

— № 98, Кисловодска — Тында;

— № 206, Анапа — Иркутск;

— № 14, Имеретинского Курорт — Саратов;

— № 274, Адлер — Северобайкальск;

— № 59, Новокузнецка — Кисловодск;

— № 523, Екатеринбурга — Адлер;

— № 255, Челябинск — Новороссийск.

Подобные перебои в железнодорожном сообщении в Ростовской области уже имели место ранее, вызванные падением фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Например, 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово повреждение контактной сети привело к задержке более 50 поездов и отмене ряда пригородных электричек. Тогда пассажирам предоставлялись вода и питание, а также фиксировались перебои с электроснабжением и случаи возгорания.

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В Ростовской области из-за падения фрагментов украинского беспилотного летательного аппарата на территории станции были остановлены 26 пассажирских поездов, включая состав № 523, следующий по маршруту Екатеринбург — Адлер. Об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты железнодорожных и экстренных служб совместно с региональными властями и руководством Северо-Кавказской железной дороги прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления движения поездов, минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения безопасности граждан. В результате были приостановлены следующие пассажирские поезда: — № 358, Имеретинский Курорт — Уфа; — № 254, Новороссийск — Уфа; — № 98, Кисловодска — Тында; — № 206, Анапа — Иркутск; — № 14, Имеретинского Курорт — Саратов; — № 274, Адлер — Северобайкальск; — № 59, Новокузнецка — Кисловодск; — № 523, Екатеринбурга — Адлер; — № 255, Челябинск — Новороссийск. Подобные перебои в железнодорожном сообщении в Ростовской области уже имели место ранее, вызванные падением фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Например, 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово повреждение контактной сети привело к задержке более 50 поездов и отмене ряда пригородных электричек. Тогда пассажирам предоставлялись вода и питание, а также фиксировались перебои с электроснабжением и случаи возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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