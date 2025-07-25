В Ростовской области беспилотник заблокировал поезд из Екатеринбурга

В Ростовской области из-за падения фрагментов украинского беспилотного летательного аппарата на территории станции были остановлены 26 пассажирских поездов, включая состав № 523, следующий по маршруту Екатеринбург — Адлер. Об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты железнодорожных и экстренных служб совместно с региональными властями и руководством Северо-Кавказской железной дороги прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления движения поездов, минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения безопасности граждан.
В результате были приостановлены следующие пассажирские поезда:
— № 358, Имеретинский Курорт — Уфа;
— № 254, Новороссийск — Уфа;
— № 98, Кисловодска — Тында;
— № 206, Анапа — Иркутск;
— № 14, Имеретинского Курорт — Саратов;
— № 274, Адлер — Северобайкальск;
— № 59, Новокузнецка — Кисловодск;
— № 523, Екатеринбурга — Адлер;
— № 255, Челябинск — Новороссийск.
Подобные перебои в железнодорожном сообщении в Ростовской области уже имели место ранее, вызванные падением фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Например, 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово повреждение контактной сети привело к задержке более 50 поездов и отмене ряда пригородных электричек. Тогда пассажирам предоставлялись вода и питание, а также фиксировались перебои с электроснабжением и случаи возгорания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!