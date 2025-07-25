В Казахстане пропал военный вертолет

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Военный вертолет ЕС-145 пропал с радаров, подтвердили силы воздушной обороны ВС РК
Военный вертолет ЕС-145 пропал с радаров, подтвердили силы воздушной обороны ВС РК Фото:

В Алматинской области пропал с радаров военный вертолет ЕС-145. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана.

«Вертолет пропал с радара, идут поиски», — заявили в ведомстве. Информацию приводит агентство из Казахстана Zakon.kz. По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа.

Также ведутся поисково-спасательные мероприятия. Отправлена комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Привлекаются силы Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в МО Казахстана.

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В Алматинской области пропал с радаров военный вертолет ЕС-145. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана. «Вертолет пропал с радара, идут поиски», — заявили в ведомстве. Информацию приводит агентство из Казахстана Zakon.kz. По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа. Также ведутся поисково-спасательные мероприятия. Отправлена комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Привлекаются силы Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в МО Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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