24 июля 2025

Экспертиза одобрила строительство фитнес-центра с двумя бассейнами в парке «Притяжение» в Магнитогорске

Новый фитнес-центр с двумя бассейнами построят в Магнитогорске в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект экспертная организация одобрила 24 июля
Проект экспертная организация одобрила 24 июля Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в парке «Притяжение» в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят новый фитнес-центр со спа-салоном и двумя бассейнами для взрослых и детей. Проект одобрила организация ООО ГК «Эксперт», сообщается на сайте госреестра.

«Комплексное развитие территории бывшего ТСС города Магнитогорска. Парк „Притяжение“, физкультурно-оздоровительный комплекс (фитнес-клуб). Улица Советская, земельный участок 132», — сообщается на сайте.

Строить фитнес-клуб будет девелопер «Территория Притяжения». Проектной документацией занималась компания из Екатеринбурга ООО «Конар-стиль». Фитнес-центр смогут посещать одновременно до 400 человек. Возвести здание планируется ко Дню металлурга-2026.

Также в декабре 2025 года в парке «Притяжение» планируется построить термальный комплекс с природными источниками, пятью бассейнами, банным комплексом и SPA-отелем. Общая площадь застройки составит более тысячи квадратных метров. 

Еще в «Притяжении» начинается строительство первой очереди нового жилого района. Уже получено разрешение. Проект объединит инфраструктуру для отдыха и городскую жизнь.

Строительство парка «Притяжение» площадью 400 гектаров в Магнитогорске началось в 2021 году по инициативе руководства ПАО «ММК». Первую очередь ввели ко Дню металлурга в 2022 году, вторую — к той же праздничной дате год спустя. В июле 2024 года магнитогорцы получили светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3500 метров и арт-квартал площадью 1300 квадратных метров.

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В Магнитогорске Челябинской области в парке «Притяжение» в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят новый фитнес-центр со спа-салоном и двумя бассейнами для взрослых и детей. Проект одобрила организация ООО ГК «Эксперт», сообщается на сайте госреестра. «Комплексное развитие территории бывшего ТСС города Магнитогорска. Парк „Притяжение“, физкультурно-оздоровительный комплекс (фитнес-клуб). Улица Советская, земельный участок 132», — сообщается на сайте. Строить фитнес-клуб будет девелопер «Территория Притяжения». Проектной документацией занималась компания из Екатеринбурга ООО «Конар-стиль». Фитнес-центр смогут посещать одновременно до 400 человек. Возвести здание планируется ко Дню металлурга-2026. Также в декабре 2025 года в парке «Притяжение» планируется построить термальный комплекс с природными источниками, пятью бассейнами, банным комплексом и SPA-отелем. Общая площадь застройки составит более тысячи квадратных метров.  Еще в «Притяжении» начинается строительство первой очереди нового жилого района. Уже получено разрешение. Проект объединит инфраструктуру для отдыха и городскую жизнь. Строительство парка «Притяжение» площадью 400 гектаров в Магнитогорске началось в 2021 году по инициативе руководства ПАО «ММК». Первую очередь ввели ко Дню металлурга в 2022 году, вторую — к той же праздничной дате год спустя. В июле 2024 года магнитогорцы получили светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3500 метров и арт-квартал площадью 1300 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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