В Магнитогорске Челябинской области в парке «Притяжение» в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят новый фитнес-центр со спа-салоном и двумя бассейнами для взрослых и детей. Проект одобрила организация ООО ГК «Эксперт», сообщается на сайте госреестра.
«Комплексное развитие территории бывшего ТСС города Магнитогорска. Парк „Притяжение“, физкультурно-оздоровительный комплекс (фитнес-клуб). Улица Советская, земельный участок 132», — сообщается на сайте.
Строить фитнес-клуб будет девелопер «Территория Притяжения». Проектной документацией занималась компания из Екатеринбурга ООО «Конар-стиль». Фитнес-центр смогут посещать одновременно до 400 человек. Возвести здание планируется ко Дню металлурга-2026.
Также в декабре 2025 года в парке «Притяжение» планируется построить термальный комплекс с природными источниками, пятью бассейнами, банным комплексом и SPA-отелем. Общая площадь застройки составит более тысячи квадратных метров.
Еще в «Притяжении» начинается строительство первой очереди нового жилого района. Уже получено разрешение. Проект объединит инфраструктуру для отдыха и городскую жизнь.
Строительство парка «Притяжение» площадью 400 гектаров в Магнитогорске началось в 2021 году по инициативе руководства ПАО «ММК». Первую очередь ввели ко Дню металлурга в 2022 году, вторую — к той же праздничной дате год спустя. В июле 2024 года магнитогорцы получили светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3500 метров и арт-квартал площадью 1300 квадратных метров.
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