24 июля 2025

Златоуст поставил единственный в регионе памятник святому Александру Невскому. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Образ святого Александра Невского в Златоусте отлили в бронзе
Образ святого Александра Невского в Златоусте отлили в бронзе Фото:

В Златоусте установили единственный в Челябинской области памятник святому Александру Невскому. Как отметил URA.RU руководитель приемной губернатора в городе, Герой России Сергей Зяблов, сделали это в Год защитников Отечества.

«Когда как не в Год защитников ставить такой памятник? Невский говорил: „Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет“. Он является символом мужества и героизма», — пояснил URA.RU Зяблов.

Инициативу Героя России на реализацию благословило руководство златоустовской епархии. В пресс-службе мэрии уточнили, что монумент расположился неподалеку от одноименного храма на набережной городского пруда.

«Идею поддержал глава округа Олег Решетников. Стоит отметить, что ранее, в 2021 году, неподалеку появилась скульптурная композиция святым покровителям семьи — Петру и Февронии Муромским», — заявила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Изготовление постамента оплатил завод «Феррум», сам бюст из бронзы изготовили архитекторы Кропоткина (Краснодарский край). Эти же авторы сделали бюсты маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, установленные в 2025 году на родине военачальника в Златоусте и в Чебаркуле.

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В Златоусте установили единственный в Челябинской области памятник святому Александру Невскому. Как отметил URA.RU руководитель приемной губернатора в городе, Герой России Сергей Зяблов, сделали это в Год защитников Отечества. «Когда как не в Год защитников ставить такой памятник? Невский говорил: „Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет“. Он является символом мужества и героизма», — пояснил URA.RU Зяблов. Инициативу Героя России на реализацию благословило руководство златоустовской епархии. В пресс-службе мэрии уточнили, что монумент расположился неподалеку от одноименного храма на набережной городского пруда. «Идею поддержал глава округа Олег Решетников. Стоит отметить, что ранее, в 2021 году, неподалеку появилась скульптурная композиция святым покровителям семьи — Петру и Февронии Муромским», — заявила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Изготовление постамента оплатил завод «Феррум», сам бюст из бронзы изготовили архитекторы Кропоткина (Краснодарский край). Эти же авторы сделали бюсты маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, установленные в 2025 году на родине военачальника в Златоусте и в Чебаркуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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