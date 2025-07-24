В Златоусте установили единственный в Челябинской области памятник святому Александру Невскому. Как отметил URA.RU руководитель приемной губернатора в городе, Герой России Сергей Зяблов, сделали это в Год защитников Отечества.
«Когда как не в Год защитников ставить такой памятник? Невский говорил: „Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет“. Он является символом мужества и героизма», — пояснил URA.RU Зяблов.
Инициативу Героя России на реализацию благословило руководство златоустовской епархии. В пресс-службе мэрии уточнили, что монумент расположился неподалеку от одноименного храма на набережной городского пруда.
«Идею поддержал глава округа Олег Решетников. Стоит отметить, что ранее, в 2021 году, неподалеку появилась скульптурная композиция святым покровителям семьи — Петру и Февронии Муромским», — заявила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Изготовление постамента оплатил завод «Феррум», сам бюст из бронзы изготовили архитекторы Кропоткина (Краснодарский край). Эти же авторы сделали бюсты маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, установленные в 2025 году на родине военачальника в Златоусте и в Чебаркуле.
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