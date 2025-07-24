24 июля 2025

В ближайший час на Челябинскую область обрушится штормовой ветер и ливни

В Челябинской области передали штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайший час в регионе испортится погода
В ближайший час в регионе испортится погода Фото:

Уже в ближайший час в отдельных районах Челябинской области начнутся сильные ливни и шквальный ветер порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение на ближайшие сутки передали синоптики Челябиснкого гидрометеоцентра.

«В ближайший час, до конца суток 25 июля с сохранением на сутки 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. В регионе возможно шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — предупредили метеорологи.

Синоптики отметили, что в районах выпадения сильных осадков 26-28 июля возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках. Ранее метеорологи предупреждали об обильных осадках, которые сформированы приходом циклона.

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Уже в ближайший час в отдельных районах Челябинской области начнутся сильные ливни и шквальный ветер порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение на ближайшие сутки передали синоптики Челябиснкого гидрометеоцентра. «В ближайший час, до конца суток 25 июля с сохранением на сутки 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. В регионе возможно шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — предупредили метеорологи. Синоптики отметили, что в районах выпадения сильных осадков 26-28 июля возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках. Ранее метеорологи предупреждали об обильных осадках, которые сформированы приходом циклона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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