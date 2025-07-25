В России заочно приговорили молдавского олигарха Платона к 24 годам

Преображенский суд Москвы заочно приговорил к 24 годам лишения свободы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Он незаконно вывел за рубеж более 48 миллиардов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя <...> и приговорил Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры. Приговор вынесен с учетом частичного сложения наказаний, включая ранее вынесенный приговор Тверского районного суда Москвы от 27 июля 2023 года.
С июня 2013 по май 2014 года Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», совместно с соучастниками организовал преступное сообщество. Его участники осуществляли переводы крупных сумм в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских банков на счета нерезидентов. Для проведения операций использовались документы с заведомо ложными сведениями о назначении и целях переводов. Поскольку Платон находится в международном розыске, уголовное дело рассматривалось в заочном порядке в соответствии с российским законодательством. Суд признал его виновным в совершении валютных операций с использованием подложных документов.
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