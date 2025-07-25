У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли 821 объект недвижимости

У бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его семьи был изъят 821 объект недвижимости. Соответствующий иск Генпрокуратуры РФ удовлетворил Ленинский районный суд. Все имущество передано в федеральную собственность, а с ответчиков взыскано более 590 миллионов рублей.
«Всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Приморья. В этот список вошли: имущественный комплекс санатория «Амурский залив» (три земельных участка и восемь зданий), апарт-отель «Магнум» (322 квартиры, 269 машино-мест и 23 офисных помещения — 1 882 кв.м), 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения.
По данным Генпрокуратуры, эти объекты были получены с нарушением антикоррупционного законодательства. Также суд постановил взыскать с ответчиков 590 млн рублей в доход Российской Федерации. В их число вошли Владимир Николаев, его сестра — депутат Госдумы Виктория Николаева, мать Раиса Николаева и несколько юридических лиц.
Аналогичные решения по изъятию имущества ранее принимались в отношении других бывших чиновников. Так, имущество экс-главы районов Казани Сергея Миронова и его родственников было взыскано по решению суда на сумму более 437 млн рублей.
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