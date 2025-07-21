У экс-главы двух районов Казани и его семьи изъяли 437 млн рублей

Бывший глава Кировского и Московского районов в Казани Сергей Миронов и его родственники лишились имущества более чем на 437 миллионов рублей. Оно было взыскано по указанию Верховного суда Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд об обращении в доход Российской Федерации 45 объектов недвижимости, взыскании эквивалентной стоимости восьми отчужденных объектов недвижимости, а также дохода, полученного в качестве арендной платы за нежилые помещения, на общую сумму свыше 437 млн рублей», — указано в материале. Отмечается, что иск был удовлетворен.
Ранее аналогичные решения принимались в отношении других чиновников: в частности, суд изъял дом и земельный участок, оформленные на тестя бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора, который был осужден за получение взяток. Тогда имущество было приобретено на неподтвержденные доходы и также передано в доход государства. Такие меры принимаются в рамках борьбы с коррупцией и возврата незаконно нажитого имущества.
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