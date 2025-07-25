Набиуллина не стала конкретизировать размер ключевой ставки на будущее

Набиуллина: ключевая ставка может снова снизиться или остаться прежней
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Набиуллина не стала давать четкого прогноза по ключевой ставке
Набиуллина не стала давать четкого прогноза по ключевой ставке Фото:

Центробанк может в дальнейшем как снизить размел ключевой ставки, так и оставить ее на прежнем уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале "Россия 24".

"Банк может снизить ее на 1-2 процентных пункта или взять паузу", — заявила Набиуллина. Ранее ключевая ставка была утверждена на уровне 18%. Снижение идет второй месяц подряд. 

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Центробанк может в дальнейшем как снизить размел ключевой ставки, так и оставить ее на прежнем уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале "Россия 24". "Банк может снизить ее на 1-2 процентных пункта или взять паузу", — заявила Набиуллина. Ранее ключевая ставка была утверждена на уровне 18%. Снижение идет второй месяц подряд. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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