Набиуллина не стала конкретизировать размер ключевой ставки на будущее

Набиуллина не стала давать четкого прогноза по ключевой ставке
Центробанк может в дальнейшем как снизить размел ключевой ставки, так и оставить ее на прежнем уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале "Россия 24".
"Банк может снизить ее на 1-2 процентных пункта или взять паузу", — заявила Набиуллина. Ранее ключевая ставка была утверждена на уровне 18%. Снижение идет второй месяц подряд.
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