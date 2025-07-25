Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Такое решение принял совет директоров регулятора на фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса.
«Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», — говорится на официальном сайте ЦБ. Согласно прогнозу, средняя ключевая ставка в этом году составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году — 12,0–13,0%.
Годовая инфляция в текущем году ожидается на уровне 6–7%, к 2026 году — 4%. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и ожиданий. Следующее заседание Совета директоров по вопросу ставки состоится 12 сентября 2025 года.
Ключевая ставка в России начала расти после начала СВО и достигла максимума в 21%, а затем в июне 2025 года была впервые за длительный период снижена до 20%. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу года ставка может снизиться до 15% и до 7% к 2026 году.
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