Шторм надвигается на Свердловскую область

В Свердловской области 25 и 26 июля ожидаются ливни, дожди и порывистый ветер

Перед выходом из дома рекомендуется взять с собой зонт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Свердловское управление МЧС России выпустило экстренное штормовое предупреждение на 25 и 26 июля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные ливни, дожди и порывистый ветер. В связи с этим спасатели обратились к жителям и гостям области с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле в период непогоды. Если ливень застал вас в пути, следует остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погодных условий. Особенно опасно пытаться проехать через подтопленные участки дорог — это может привести к аварийным ситуациям и угрозе жизни.

Жителям рекомендуется избегать подземных переходов и заглубленных помещений, так как они могут быстро оказаться затопленными. Также важно проверить свои дома и рабочие помещения на наличие возможных протечек, заранее закрыть все окна и двери, чтобы минимизировать ущерб от осадков.

Во время сильных ливней существует риск обрывов линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций. Находясь на улице, следует быть особенно осторожными и по возможности держаться подальше от подобных объектов. Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома или в безопасном укрытии до окончания ливней. Не стоит выходить на улицу без крайней необходимости, чтобы не подвергать себя опасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных служб — «112». Сотрудники МЧС готовы оперативно реагировать на все обращения граждан.