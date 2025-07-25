В Саратове поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа будут вестись всю ночь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что на месте круглосуточно будут находиться медицинские работники. Также для поддержания порядка и безопасности территория будет ограждена полицейскими.
Взрыв газа произошел в полдень в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове. По данным МЧС России, в результате произошло разрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. Изначально сообщалось о трех погибших, однако к вечеру число жертв увеличилось до пяти человек. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных пострадавших и установить причины происшествия. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
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