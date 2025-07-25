Поисковые работы в разрушенном взрывом доме в Саратове будут вестись всю ночь. Фото

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Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных пострадавших
Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных пострадавших Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа будут вестись всю ночь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте круглосуточно будут находиться медицинские работники. Также для поддержания порядка и безопасности территория будет ограждена полицейскими.

Взрыв газа произошел в полдень в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове. По данным МЧС России, в результате произошло разрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. Изначально сообщалось о трех погибших, однако к вечеру число жертв увеличилось до пяти человек. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных пострадавших и установить причины происшествия. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

Специалисты планируют приступит к полному обследованию здания завтра утром
Специалисты планируют приступит к полному обследованию здания завтра утром
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В Саратове поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа будут вестись всю ночь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте круглосуточно будут находиться медицинские работники. Также для поддержания порядка и безопасности территория будет ограждена полицейскими. Взрыв газа произошел в полдень в подъезде 10-этажного многоквартирного жилого дома на улице Блинова в Саратове. По данным МЧС России, в результате произошло разрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. Изначально сообщалось о трех погибших, однако к вечеру число жертв увеличилось до пяти человек. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных пострадавших и установить причины происшествия. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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