В Саратове рухнул целый подъезд после взрыва: фоторепортаж

В полдень в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел, по предварительной информации, взрыв газа, из-за чего полностью обрушился один из подъездов. В момент трагедии многие жильцы находились дома — среди них были дети и пожилые люди. По предварительным данным, погибли трое человек, в том числе ребенок, еще несколько жителей госпитализированы, а точное число пострадавших пока уточняется.
Взрыв в саратовской многоэтажке мог произойти из-за утечки газа, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Жильцов эвакуируют, организованы пункты временного размещения, здание проверяют на наличие людей.
На месте происшествия работают более 20 спасателей, кинологи и спецтехника — идет разбор завалов и эвакуация остальных жильцов, поскольку существует риск дальнейшего обрушения. Уже спасено более десяти человек, работу осложняют масштабы разрушений и опасность для спасателей.
Причины взрыва выясняются, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации оборудования. Жильцы отмечают, что технические проверки газового оборудования не проводились длительное время.
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