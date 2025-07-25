В Саратове рухнул целый подъезд после взрыва: фоторепортаж

Бусаргин: в доме в Саратове после взрыва проверяют наличие людей
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Взрыв в жилом доме в Саратове
Взрыв в жилом доме в Саратове Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В полдень в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел, по предварительной информации, взрыв газа, из-за чего полностью обрушился один из подъездов. В момент трагедии многие жильцы находились дома — среди них были дети и пожилые люди. По предварительным данным, погибли трое человек, в том числе ребенок, еще несколько жителей госпитализированы, а точное число пострадавших пока уточняется.

Взрыв в саратовской многоэтажке мог произойти из-за утечки газа, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Жильцов эвакуируют, организованы пункты временного размещения, здание проверяют на наличие людей.

На месте происшествия работают более 20 спасателей, кинологи и спецтехника — идет разбор завалов и эвакуация остальных жильцов, поскольку существует риск дальнейшего обрушения. Уже спасено более десяти человек, работу осложняют масштабы разрушений и опасность для спасателей.

Причины взрыва выясняются, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации оборудования. Жильцы отмечают, что технические проверки газового оборудования не проводились длительное время.

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В полдень в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел, по предварительной информации, взрыв газа, из-за чего полностью обрушился один из подъездов. В момент трагедии многие жильцы находились дома — среди них были дети и пожилые люди. По предварительным данным, погибли трое человек, в том числе ребенок, еще несколько жителей госпитализированы, а точное число пострадавших пока уточняется. Взрыв в саратовской многоэтажке мог произойти из-за утечки газа, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Жильцов эвакуируют, организованы пункты временного размещения, здание проверяют на наличие людей. На месте происшествия работают более 20 спасателей, кинологи и спецтехника — идет разбор завалов и эвакуация остальных жильцов, поскольку существует риск дальнейшего обрушения. Уже спасено более десяти человек, работу осложняют масштабы разрушений и опасность для спасателей. Причины взрыва выясняются, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации оборудования. Жильцы отмечают, что технические проверки газового оборудования не проводились длительное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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