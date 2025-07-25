Трамп: США будут обсуждать с Россией ядерное разоружение

Вашингтон намерен в ближайшее время начать переговоры с Россией о перспективах дальнейшего ядерного разоружения, так как скоро истекает срок действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Это не тот договор, истечения которого вы хотите. Мы начинаем работать над этим», — сказал Трамп, комментируя предстоящее завершение срока действия ДСНВ. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что устранение ядерных ограничений представляет собой серьезную угрозу для мира. По словам американского лидера, в настоящее время обе стороны соблюдают ограничения, установленные действующим договором, однако с окончанием его срока возникает необходимость новых договоренностей. Трамп отметил, что ранее неоднократно выступал за дальнейшее сокращение ядерных арсеналов России и США, и выразил готовность к диалогу по этому вопросу.
Действующий ДСНВ был подписан в 2010 году и предусматривает сокращение стратегических наступательных вооружений обеими странами до определенного уровня. Соглашение ограничивает количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц на каждую сторону, а также устанавливает лимит в 1 550 боезарядов и 800 пусковых установок. В феврале 2021 года срок действия договора был продлен на пять лет и истекает в начале 2026 года. Вопрос о подготовке нового соглашения остается открытым.
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