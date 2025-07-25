Трамп объяснил, как Обама сможет избежать наказания за фабрикацию обвинений

Экс-президент США Барак Обама, вероятно, сможет избежать ответственности за выдвинутые обвинения в фабрикации сведений о якобы «вмешательстве России» в американские выборы благодаря позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Это, вероятно, очень поможет ему, решение (Верховного суда — ред.) по иммунитету, но это вообще не поможет окружающим его людям. Он совершал преступные действия, в этом нет сомнений, но у него есть иммунитет, и это, вероятно, ему поможет», — отметил Трамп. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Верховный суд США постановил, что бывший глава государства не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту президента в официальном статусе. Однако суд уточнил, что неприкосновенность не является абсолютной и не распространяется на действия вне служебных полномочий. Дональд Трамп сам ссылался на это постановление при попытках прекратить уголовные дела против себя.
В то же время директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства для выдвижения обвинений в отношении некоторых членов администрации Обамы по делу о предполагаемом сговоре на выборах 2016 года. В рассекреченном докладе комитета по разведке Палаты представителей содержится информация о том, что Барак Обама поручил включить данные о возможном «вмешательстве России» в пользу Трампа в итоговую оценку разведсообщества, несмотря на отсутствие подтверждающих доказательств, передает RT.
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