На выборы губернатора Свердловской области заявился адвокат-скандалист

На выборы в губернаторы Свердловской области подал документы екатеринбургский адвокат Иван Волков, известный многочисленными скандалами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
25 июля в Избирательную комиссию Свердловской области предоставил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность Губернатора Свердловской области Волков Иван Павлович. Волков выдвинут Региональным отделением в Свердловской области общественной организации политической партии «Российский Общенародный Союз» (РОС). Мероприятие по выдвижению состоялось 23 июня», — передает их telegram-канал.
Партия РОС, от которой он подал бумаги, была ликвидирована Верховным судом РФ 21 июля. Но документы были приняты, так как судебные рабирательства еще идут. Волков известен восьмью попытками организовать референдум о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга, также организацией пикетов против строительства храма в сквере у Театра Драмы в 2019-м и на стыке 2021—2022 годов митингами против введения QR-кодов. Также подавал иск к экс-губернатору Евгению Куйвашеву и был его конкурентом на выборах губернатора в 2022-м, но выбыл, не собрав нужное количество подписей в свою поддержку.
Предстоящие выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали врио главы области Денис Паслер, депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и Александр Каптюг (ЛДПР).
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