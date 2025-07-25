Полиция проверила информацию о похищении подростка в Перми

Пермская полиция не нашла подтверждений информации о похищении подростка
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В полиции рассказали, что информация о похищении не подтвердилась
В полиции рассказали, что информация о похищении не подтвердилась Фото:

Информация о похищении подростка в Перми, ранее распространенная в социальных сетях, не подтвердилась по итогам проверки полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. 

«Стражи порядка провели проверку, направленную на установление достоверности полученных сведений о похищении подростка. Факт не подтвердился. Предварительно установлено, что инцидент имел место в ходе бытовой ссоры мужчины и женщины. В настоящее время данные граждане установлены и опрошены, претензий друг к другу не имеют», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что днем 25 июля в Закамске неизвестные лица, предположительно, насильно усадили подростка в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. По данному факту сотрудники полиции начали проверку.

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Информация о похищении подростка в Перми, ранее распространенная в социальных сетях, не подтвердилась по итогам проверки полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.  «Стражи порядка провели проверку, направленную на установление достоверности полученных сведений о похищении подростка. Факт не подтвердился. Предварительно установлено, что инцидент имел место в ходе бытовой ссоры мужчины и женщины. В настоящее время данные граждане установлены и опрошены, претензий друг к другу не имеют», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось, что днем 25 июля в Закамске неизвестные лица, предположительно, насильно усадили подростка в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. По данному факту сотрудники полиции начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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