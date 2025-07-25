Полиция проверила информацию о похищении подростка в Перми

Информация о похищении подростка в Перми, ранее распространенная в социальных сетях, не подтвердилась по итогам проверки полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
«Стражи порядка провели проверку, направленную на установление достоверности полученных сведений о похищении подростка. Факт не подтвердился. Предварительно установлено, что инцидент имел место в ходе бытовой ссоры мужчины и женщины. В настоящее время данные граждане установлены и опрошены, претензий друг к другу не имеют», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее сообщалось, что днем 25 июля в Закамске неизвестные лица, предположительно, насильно усадили подростка в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. По данному факту сотрудники полиции начали проверку.
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