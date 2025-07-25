25 июля 2025

Обвиненного в крупной взятке тамбовского экс-губернатора арестовали

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего губернатора арестовали по делу о взятке
Бывшего губернатора арестовали по делу о взятке Фото:

Басманный суд Москвы 25 июля арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича», — заявили в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Егорову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. В случае признания вины ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет. Обвинения ему официально предъявлены, о чем стало известно после заседания суда.

Максим Егоров руководил Тамбовской областью с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года, а до этого занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона с октября 2021 года. Его называли одним из самых богатых глав регионов в России.

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Басманный суд Москвы 25 июля арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича», — заявили в telegram-канале московских судов общей юрисдикции. По данным следствия, Егорову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. В случае признания вины ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет. Обвинения ему официально предъявлены, о чем стало известно после заседания суда. Максим Егоров руководил Тамбовской областью с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года, а до этого занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона с октября 2021 года. Его называли одним из самых богатых глав регионов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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