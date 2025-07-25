25 июля 2025

«Камня на камне не оставляют»: Кадыров показал мощные кадры с фронта

Кадыров показал уничтожение укреплений ВСУ под селом Работино
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперативно-боевые задачи личный состав батальона «Юг-АХМАТ»
Оперативно-боевые задачи личный состав батальона «Юг-АХМАТ» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы батальона «Юг-АХМАТ» уничтожили укрепления ВСУ под селом Работино на Ореховском направлении. Оперативно-боевые задачи в районе населенного пункта выполняет батальон под командованием Мусы Иблаева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепления противника, а также фиксирует любые их передвижения. После этого за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы. Все, что попадает в поле их зрения, успешно уничтожается», — сообщил Кадыров.

Уточняется, что основная задача группы операторов беспилотных летательных аппаратов — ведение аэроразведки для обнаружения позиций ВСУ и контроля перемещений украинских подразделений. После получения данных расчеты FPV-дронов наносят удары по выявленным целям, включая укрепления и технику противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы батальона «Юг-АХМАТ» уничтожили укрепления ВСУ под селом Работино на Ореховском направлении. Оперативно-боевые задачи в районе населенного пункта выполняет батальон под командованием Мусы Иблаева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепления противника, а также фиксирует любые их передвижения. После этого за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы. Все, что попадает в поле их зрения, успешно уничтожается», — сообщил Кадыров. Уточняется, что основная задача группы операторов беспилотных летательных аппаратов — ведение аэроразведки для обнаружения позиций ВСУ и контроля перемещений украинских подразделений. После получения данных расчеты FPV-дронов наносят удары по выявленным целям, включая укрепления и технику противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...