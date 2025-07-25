25 июля 2025

ВС РФ начали долгожданное масштабное наступление на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские войска начали наступление сразу по нескольким направлениям
Российские войска начали наступление сразу по нескольким направлениям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области. Об этом 25 июля сообщил telegram-канал «Канал визионера».

«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трем направлениям», — отмечается в сообщении.

В числе населенных пунктов указан Покровск и Мирноград. Также упоминается Степногорск и Купянск. Отмечается, что позиции ВСУ «явно зашатались».

Как сообщало URA.RU, ранее российские войска нанесли по позициям ВСУ серию интенсивных ударов. По данным Military Watch Magazine, их эффективность повысилась из-за ослабления украинской ПВО. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоторецкое в ДНР.

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Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области. Об этом 25 июля сообщил telegram-канал «Канал визионера». «Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трем направлениям», — отмечается в сообщении. В числе населенных пунктов указан Покровск и Мирноград. Также упоминается Степногорск и Купянск. Отмечается, что позиции ВСУ «явно зашатались». Как сообщало URA.RU, ранее российские войска нанесли по позициям ВСУ серию интенсивных ударов. По данным Military Watch Magazine, их эффективность повысилась из-за ослабления украинской ПВО. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоторецкое в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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