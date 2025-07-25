25 июля 2025

Шахматист из Ирана выиграл международный шахматный турнир в ХМАО

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Турнир собрал 10 гроссмейстеров из семи стран
Турнир собрал 10 гроссмейстеров из семи стран Фото:

Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи стал победителем международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который завершился 25 июля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Участие в турнире приняли 10 гроссмейстеров из семи стран. Партии проходили с 14 июля в Ханты-Мансийске. Победитель определился досрочно, а вот имена остальных призеров стали известны только в последний день по результатам тай-брейка», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».

Второе место занял представитель Индии Раунак Садхвани, третье — россиянин Арсений Нестеров. Лучшие участники турнира получили возможность побороться за право выступить в турнире претендентов 2026 года — одном из самых престижных соревнований в мире шахмат.

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Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи стал победителем международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который завершился 25 июля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО. «Участие в турнире приняли 10 гроссмейстеров из семи стран. Партии проходили с 14 июля в Ханты-Мансийске. Победитель определился досрочно, а вот имена остальных призеров стали известны только в последний день по результатам тай-брейка», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально». Второе место занял представитель Индии Раунак Садхвани, третье — россиянин Арсений Нестеров. Лучшие участники турнира получили возможность побороться за право выступить в турнире претендентов 2026 года — одном из самых престижных соревнований в мире шахмат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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