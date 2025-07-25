Шахматист из Ирана выиграл международный шахматный турнир в ХМАО

Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи стал победителем международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который завершился 25 июля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО.
«Участие в турнире приняли 10 гроссмейстеров из семи стран. Партии проходили с 14 июля в Ханты-Мансийске. Победитель определился досрочно, а вот имена остальных призеров стали известны только в последний день по результатам тай-брейка», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».
Второе место занял представитель Индии Раунак Садхвани, третье — россиянин Арсений Нестеров. Лучшие участники турнира получили возможность побороться за право выступить в турнире претендентов 2026 года — одном из самых престижных соревнований в мире шахмат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!