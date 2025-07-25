25 июля 2025

Рассекречена попытка ВСУ скрыть гибель командира под Сумами

© Служба новостей «URA.RU»
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Командир Урбанович был уничтожен на сумском направлении
Командир Урбанович был уничтожен на сумском направлении Фото:

ВСУ попытались скрыть гибель командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Урбановича. Стало известно, что он ликвидирован на сумском направлении в районе Алексеевки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении бойцы „Севера“ уничтожили командира группы четвертого полка ССО капитана В. Урбановича. Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО ВСУ Владислава Яковенко. Его уничтожили военнослужащие группы специального назначения «Север».

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ВСУ попытались скрыть гибель командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Урбановича. Стало известно, что он ликвидирован на сумском направлении в районе Алексеевки. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «На сумском направлении бойцы „Севера“ уничтожили командира группы четвертого полка ССО капитана В. Урбановича. Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — передает ТАСС.  Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО ВСУ Владислава Яковенко. Его уничтожили военнослужащие группы специального назначения «Север».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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