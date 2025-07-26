Патрушев обвинил Германию в нацистских методах

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Патрушев заявил, что байки о России выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды
Патрушев заявил, что байки о России выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды Фото:

Распространяемые слухи о предполагаемых агрессивных действиях России используются для оправдания процесса милитаризации Германии. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, подобная риторика напоминает методы пропаганды, применявшиеся в Третьем рейхе для обоснования агрессии против других стран.

«Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды», — сказал помощник российского лидера. Его слова передает РИА Новости.

Патрушев отметил, что выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении создать сильнейшую армию в Европе прозвучало вскоре после 80-летия Победы. По словам российского политика, такие заявления вызывают недоумение, учитывая историческую роль Германии в развязывании мировых войн.

Обвинения в адрес России касаются якобы совершенных кибератак, диверсий и других инцидентов на территории Германии. По мнению председателя Морской коллегии, подобная риторика необходима немецким властям для легитимации наращивания военного потенциала страны.

Ранее Кремль выразил негативное отношение к инициативе Евросоюза по обеспечению системного финансирования Украины и выступил с призывом к европейским государствам начать переговоры с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, канцлер Германии Фридрих Мерц занимает откровенно конфронтационную позицию по отношению к России.

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Распространяемые слухи о предполагаемых агрессивных действиях России используются для оправдания процесса милитаризации Германии. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, подобная риторика напоминает методы пропаганды, применявшиеся в Третьем рейхе для обоснования агрессии против других стран. «Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды», — сказал помощник российского лидера. Его слова передает РИА Новости. Патрушев отметил, что выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении создать сильнейшую армию в Европе прозвучало вскоре после 80-летия Победы. По словам российского политика, такие заявления вызывают недоумение, учитывая историческую роль Германии в развязывании мировых войн. Обвинения в адрес России касаются якобы совершенных кибератак, диверсий и других инцидентов на территории Германии. По мнению председателя Морской коллегии, подобная риторика необходима немецким властям для легитимации наращивания военного потенциала страны. Ранее Кремль выразил негативное отношение к инициативе Евросоюза по обеспечению системного финансирования Украины и выступил с призывом к европейским государствам начать переговоры с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, канцлер Германии Фридрих Мерц занимает откровенно конфронтационную позицию по отношению к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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