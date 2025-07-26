Патрушев заявил о планах НАТО вторгнуться в Россию

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Патрушев заявил, что НАТО стремится нарушить территориальную целостность РФ
Патрушев заявил, что НАТО стремится нарушить территориальную целостность РФ Фото:

НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России, сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — подчеркнул Патрушев. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее, во время конференции Ассоциации армии США LandEuro, прошедшей 17 июля в Германии, генерал Кристофер Донахью сообщил о наличии у НАТО разработанного плана по уничтожению Калининградской области, который носит название Eastern Flank Deterrence Line. По словам генерала, этот план предусматривает усиление военного потенциала Североатлантического альянса и совершенствование координации между его странами-участницами. Представители НАТО утверждают, что эти меры предпринимаются в целях противодействия так называемой «российской угрозе».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Донахью. По словам представителя Кремля, это заявление не является изолированным эпизодом, а вписывается в общую тенденцию регулярных агрессивных и враждебных заявлений, исходящих от военных структур стран НАТО и Европы. Песков отметил, что Североатлантический альянс давно превратился в инструмент противостояния, а его политика проявляет откровенно недружественный настрой по отношению к России.

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НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России, сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области. «Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — подчеркнул Патрушев. Его слова передает РИА Новости.  Ранее, во время конференции Ассоциации армии США LandEuro, прошедшей 17 июля в Германии, генерал Кристофер Донахью сообщил о наличии у НАТО разработанного плана по уничтожению Калининградской области, который носит название Eastern Flank Deterrence Line. По словам генерала, этот план предусматривает усиление военного потенциала Североатлантического альянса и совершенствование координации между его странами-участницами. Представители НАТО утверждают, что эти меры предпринимаются в целях противодействия так называемой «российской угрозе». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Донахью. По словам представителя Кремля, это заявление не является изолированным эпизодом, а вписывается в общую тенденцию регулярных агрессивных и враждебных заявлений, исходящих от военных структур стран НАТО и Европы. Песков отметил, что Североатлантический альянс давно превратился в инструмент противостояния, а его политика проявляет откровенно недружественный настрой по отношению к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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