25 июля 2025

Оператор пермского парка «Россия — моя история» зарегистрирует собственный бренд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания планирует выпускать линейку брендированных товаров
Компания планирует выпускать линейку брендированных товаров Фото:

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Культурно-просветительский центр» (КПЦ — оператор выставочного парка) направило в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Эта информация опубликована на портале Znakoved.

«КПЦ регистрирует свой бренд. Под маркой „В Перми вся соль“ будет выпущена собственная линейка товаров: полиграфическая продукция, значки, брелоки, одежда. Сувенирная продукция появится к середине августа», — на заявление представителей учреждения ссылается «Коммерсант-Прикамье».

КПЦ создали в 2023 году. Оно управляет пермской экспозицией исторического парка «Россия — моя история», который работает в здании речного вокзала. Комплекс объединяет 23 выставочные площадки в разных городах России, посвященные отечественной истории.

URA.RU ранее писало, что в Перми открылась выставка о коми-пермяках. Организаторы рассказали нашим корреспондентам, что здесь гостей знакомят со старинными артефактами, добытыми в многочисленных экспедициях по Коми-Пермяцкому округу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Культурно-просветительский центр» (КПЦ — оператор выставочного парка) направило в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Эта информация опубликована на портале Znakoved. «КПЦ регистрирует свой бренд. Под маркой „В Перми вся соль“ будет выпущена собственная линейка товаров: полиграфическая продукция, значки, брелоки, одежда. Сувенирная продукция появится к середине августа», — на заявление представителей учреждения ссылается «Коммерсант-Прикамье». КПЦ создали в 2023 году. Оно управляет пермской экспозицией исторического парка «Россия — моя история», который работает в здании речного вокзала. Комплекс объединяет 23 выставочные площадки в разных городах России, посвященные отечественной истории. URA.RU ранее писало, что в Перми открылась выставка о коми-пермяках. Организаторы рассказали нашим корреспондентам, что здесь гостей знакомят со старинными артефактами, добытыми в многочисленных экспедициях по Коми-Пермяцкому округу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...