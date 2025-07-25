Оператор пермского парка «Россия — моя история» зарегистрирует собственный бренд

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Культурно-просветительский центр» (КПЦ — оператор выставочного парка) направило в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Эта информация опубликована на портале Znakoved.
«КПЦ регистрирует свой бренд. Под маркой „В Перми вся соль“ будет выпущена собственная линейка товаров: полиграфическая продукция, значки, брелоки, одежда. Сувенирная продукция появится к середине августа», — на заявление представителей учреждения ссылается «Коммерсант-Прикамье».
КПЦ создали в 2023 году. Оно управляет пермской экспозицией исторического парка «Россия — моя история», который работает в здании речного вокзала. Комплекс объединяет 23 выставочные площадки в разных городах России, посвященные отечественной истории.
URA.RU ранее писало, что в Перми открылась выставка о коми-пермяках. Организаторы рассказали нашим корреспондентам, что здесь гостей знакомят со старинными артефактами, добытыми в многочисленных экспедициях по Коми-Пермяцкому округу.
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