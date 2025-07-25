Под Екатеринбургом при пожаре погибли трое детей

Под Екатеринбургом в результате пожара пострадало восемь человек, из них погибло четверо, в том числе дети. Об этом сообщили в свердловском минздраве.
«В результате пожара, произошедшего 26 июля в 02:58, пострадали восемь человек (двое взрослых и шестеро детей). Четыре человека погибли на месте происшествия (один взрослый и трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет)», — рассказал Минздрав в своем telegram-канале. Пожар вспыхнул в частном доме в поселке Горный Щит, СНТ «Рассвет-1».
Еще один ребенок шести лет доставлен в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами, поражающие около 60% поверхности тела. Одна из пострадавших взрослых женщин госпитализирована с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника. Двое детей 10 и 16 лет отказались от госпитализации.
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