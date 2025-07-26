Еще один российский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Калуги введены временные ограничения
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В Калуге временно не работает аэропорт
В Калуге временно не работает аэропорт Фото:

В калужском аэропорту Грабцево введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Мера касается всех рейсов, следующих в Калугу и из нее.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали в telegram-канале Росавиации. Введение ограничений стало необходимым условием для поддержания безопасности.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о временной остановке операций по приему и отправке самолетов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Меры безопасности все еще действуют в Северном. В Беслане ограничения были сняты.

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В калужском аэропорту Грабцево введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Мера касается всех рейсов, следующих в Калугу и из нее. «Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали в telegram-канале Росавиации. Введение ограничений стало необходимым условием для поддержания безопасности. Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о временной остановке операций по приему и отправке самолетов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Меры безопасности все еще действуют в Северном. В Беслане ограничения были сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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