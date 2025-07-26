В двух аэропортах России ввели временные ограничения

Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу
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Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер»
Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер» Фото:

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно остановили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) введены временные ограничения на прем и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер необходимо для поддержания безопасности авиаперевозок.

Ранее власти Республики Северная Осетия объявили о введении оперативного плана «Ковер» в связи с угрозой атак беспилотников ВСУ. Сначала руководитель региона Сергей Меняйло информировал о введении режима повышенной готовности из-за риска нападения БПЛА, а также предупредил о вероятных перебоях или снижении скорости мобильного интернета на территории республики.

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Аэропорты Владикавказа и Грозного временно остановили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) введены временные ограничения на прем и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер необходимо для поддержания безопасности авиаперевозок. Ранее власти Республики Северная Осетия объявили о введении оперативного плана «Ковер» в связи с угрозой атак беспилотников ВСУ. Сначала руководитель региона Сергей Меняйло информировал о введении режима повышенной готовности из-за риска нападения БПЛА, а также предупредил о вероятных перебоях или снижении скорости мобильного интернета на территории республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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