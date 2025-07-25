25 июля 2025

В Магнитогорске задержали угонщика элитного Porsche Cayenne Turbo

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские опознали угнанный Porsche по ориентировке
Полицейские опознали угнанный Porsche по ориентировке Фото:

В Магнитогорске полицейские задержали предполагаемого угонщика премиум-иномарки Porsche Cayenne Turbo. Автомобиль пропал в Челябинске и находился в розыске. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Полицейские задержали транспортное средство на улице Строителей в Магнитогорске. Располагая ориентировкой на Porsche, автоинспекторы проверили его по информационным учетам МВД. Выяснилось, что автомашина была угнана еще в Челябинске», — рассказали в областном главке МВД.

Иномарка привлекла внимание сотрудников отдельного батальона ДПС. После задержания подозреваемого в угоне передали полицейским. За рулем Porsche находился 35-летний мужчина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске полицейские задержали предполагаемого угонщика премиум-иномарки Porsche Cayenne Turbo. Автомобиль пропал в Челябинске и находился в розыске. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону. «Полицейские задержали транспортное средство на улице Строителей в Магнитогорске. Располагая ориентировкой на Porsche, автоинспекторы проверили его по информационным учетам МВД. Выяснилось, что автомашина была угнана еще в Челябинске», — рассказали в областном главке МВД. Иномарка привлекла внимание сотрудников отдельного батальона ДПС. После задержания подозреваемого в угоне передали полицейским. За рулем Porsche находился 35-летний мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...