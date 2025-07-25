В Магнитогорске задержали угонщика элитного Porsche Cayenne Turbo

В Магнитогорске полицейские задержали предполагаемого угонщика премиум-иномарки Porsche Cayenne Turbo. Автомобиль пропал в Челябинске и находился в розыске. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Полицейские задержали транспортное средство на улице Строителей в Магнитогорске. Располагая ориентировкой на Porsche, автоинспекторы проверили его по информационным учетам МВД. Выяснилось, что автомашина была угнана еще в Челябинске», — рассказали в областном главке МВД.
Иномарка привлекла внимание сотрудников отдельного батальона ДПС. После задержания подозреваемого в угоне передали полицейским. За рулем Porsche находился 35-летний мужчина.
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