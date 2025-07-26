Казахстанские спасатели нашли обломки пропавшего вертолета

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Ранее с вертолетом была потеряна связь
Ранее с вертолетом была потеряна связь Фото:

Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в озере Сорбулак Алматинской области фрагменты вертолета, с которым была ранее потеряна связь. Об этом рассказали в министерстве.

«Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канале МЧС Казахстана. Там добавили, что к поисково-спасательной операции привлечены около 200 человек, используется спецтехника и поисковые группы. Работы продолжаются круглосуточно.

В Алматинской области Казахстана ранее пропал военный вертолет EC145 с тремя членами экипажа. Судно исчезло с радаров во время планового перелета.

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Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в озере Сорбулак Алматинской области фрагменты вертолета, с которым была ранее потеряна связь. Об этом рассказали в министерстве. «Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канале МЧС Казахстана. Там добавили, что к поисково-спасательной операции привлечены около 200 человек, используется спецтехника и поисковые группы. Работы продолжаются круглосуточно. В Алматинской области Казахстана ранее пропал военный вертолет EC145 с тремя членами экипажа. Судно исчезло с радаров во время планового перелета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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