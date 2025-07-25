В Перми снова ищут перевозчика для обслуживания кольцевого автобусного маршрута

В Перми объявлен аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83. Контракт с перевозчиком планируют заключить сроком на пять лет, указано на портале ЕИС «Закупки».
«Заказчиком выступает управление транспорта Перми. Объект закупки: обслуживание кольцевого автобусного маршрута №83 „Улица Ушинского — Улица 1905 года“. Начальная (максимальная) цена контракта: 149,4 млн рублей», — говорится в описании на сайте.
Ранее маршрут выставляли на торги — вместе с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“». Но тогда желающих принять участие в аукционе не нашлось. Об этом URA.RU уже писало.
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