25 июля 2025

В Перми снова ищут перевозчика для обслуживания кольцевого автобусного маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Обслуживание маршрута оценили в 149 млн рублей
Обслуживание маршрута оценили в 149 млн рублей Фото:

В Перми объявлен аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83. Контракт с перевозчиком планируют заключить сроком на пять лет, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Заказчиком выступает управление транспорта Перми. Объект закупки: обслуживание кольцевого автобусного маршрута №83 „Улица Ушинского — Улица 1905 года“. Начальная (максимальная) цена контракта: 149,4 млн рублей», — говорится в описании на сайте.

Ранее маршрут выставляли на торги — вместе с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“». Но тогда желающих принять участие в аукционе не нашлось. Об этом URA.RU уже писало.

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В Перми объявлен аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83. Контракт с перевозчиком планируют заключить сроком на пять лет, указано на портале ЕИС «Закупки». «Заказчиком выступает управление транспорта Перми. Объект закупки: обслуживание кольцевого автобусного маршрута №83 „Улица Ушинского — Улица 1905 года“. Начальная (максимальная) цена контракта: 149,4 млн рублей», — говорится в описании на сайте. Ранее маршрут выставляли на торги — вместе с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“». Но тогда желающих принять участие в аукционе не нашлось. Об этом URA.RU уже писало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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