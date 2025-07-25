В Кургане девушка устроила танцы на памятнике воинам
В Кургане неизвестная девушка залезла на мемориальный комплекс и начала танцевать. Инцидент произошел вечером 25 июля на памятнике воинам-зауральцам, погибшим в локальных конфликтах второй половины ХХ века. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Неизвестная станцевала на памятнике воинам-зауральцам в Кургане. Девушку засняли вчера вечером. Она забралась на мемориальный комплекс воинам — зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века» — сообщает telegram-канал «Короче, Курган».
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