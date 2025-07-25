Прокуратура назвала вероятную причину пожара в Екатеринбурге, где погибли трое детей

Возможной причиной пожара под Екатеринбургом в Горном Щите, в котором погибли трое детей и один взрослый, стала неисправная проводка. По поводу произошедшего началась проверка, сообщила прокуратура Свердловской области.
«Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с обнаружением тел 4 человек, в том числе троих детей при тушении пожара в СНТ ,,Рассвет-1,, в Горном Щите... Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
По информации прокуратуры, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб около 03:39 утра. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили погибшими женщину, 17-летнего юношу, а также двух детей — младенца трех месяцев и шестилетнего ребенка.
Согласно предварительной информации, в СНТ прибыла дочь владельца дома вместе со своими детьми в возрасте шести лет и трех месяцев. Кроме того, она пригласила подругу, которая также приехала с детьми 6 и 16 лет. Вместе с ними находился 17-летний молодой человек, являющийся другом 16-летней девушки.
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