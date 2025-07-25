25 июля 2025

Прокуратура назвала вероятную причину пожара в Екатеринбурге, где погибли трое детей

Причиной пожара в Горном Щите под Екатеринбургом стала неисправная проводка
© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре пострадало восемь человек, из них погибло трое детей и один взрослый
В пожаре пострадало восемь человек, из них погибло трое детей и один взрослый Фото:

Возможной причиной пожара под Екатеринбургом в Горном Щите, в котором погибли трое детей и один взрослый, стала неисправная проводка. По поводу произошедшего началась проверка, сообщила прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с обнаружением тел 4 человек, в том числе троих детей при тушении пожара в СНТ ,,Рассвет-1,, в Горном Щите... Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

По информации прокуратуры, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб около 03:39 утра. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили погибшими женщину, 17-летнего юношу, а также двух детей — младенца трех месяцев и шестилетнего ребенка.

Согласно предварительной информации, в СНТ прибыла дочь владельца дома вместе со своими детьми в возрасте шести лет и трех месяцев. Кроме того, она пригласила подругу, которая также приехала с детьми 6 и 16 лет. Вместе с ними находился 17-летний молодой человек, являющийся другом 16-летней девушки.

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Возможной причиной пожара под Екатеринбургом в Горном Щите, в котором погибли трое детей и один взрослый, стала неисправная проводка. По поводу произошедшего началась проверка, сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с обнаружением тел 4 человек, в том числе троих детей при тушении пожара в СНТ ,,Рассвет-1,, в Горном Щите... Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По информации прокуратуры, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб около 03:39 утра. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили погибшими женщину, 17-летнего юношу, а также двух детей — младенца трех месяцев и шестилетнего ребенка. Согласно предварительной информации, в СНТ прибыла дочь владельца дома вместе со своими детьми в возрасте шести лет и трех месяцев. Кроме того, она пригласила подругу, которая также приехала с детьми 6 и 16 лет. Вместе с ними находился 17-летний молодой человек, являющийся другом 16-летней девушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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