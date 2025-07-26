Российские дороги ждет масштабное обновление

В России разрабатывается стратегия по развитию инфраструктуры новых регионов и транспортной связи с ними, а также по улучшению доступности опорных населенных пунктов. Председатель правительства Михаил Мишустин выдал соответствующее поручение Минтрансу по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
До 1 декабря 2026 года Минтранс обновит транспортную стратегию страны до 2030 года, предусмотрев прогноз развития отрасли до 2035 года. В скорректированной стратегии особое внимание уделят развитию инфраструктуры новых регионов, улучшению транспортной связанности с ними и повышению доступности опорных населенных пунктов. Об этом говорится в публикации официального telegram-канала правительства РФ. Также среди приоритетов — обеспечение лидерства в беспилотных технологиях на транспорте, реконструкция внутренних водных путей и расширение использования водного транспорта.
Минтранс до 28 ноября должнен подготовить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года. Кроме того, Минтранс и Минэкономразвития до 5 ноября должны представить предложения по концепции федерального закона «О транспортной политике». К середине декабря Минтранс и Минцифры должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, а также совместно с Минстроем и Минфином представить предложения по ускоренному финансированию развития транспортных узлов Новороссийска, Мурманска и Багаевского гидроузла в Ростовской области.
Также поручено при формировании федерального бюджета на 2026–2028 годы предусмотреть дополнительное финансирование обновления общественного транспорта. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 сентября. Дополнительно, Минтранс и Минэкономразвития до 1 октября должны представить комплекс мер по повышению производительности труда в транспортной сфере.
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