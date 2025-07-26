Изменения в работе мобильной связи, индексация пенсий: что изменится для россиян с 1 августа

С 1 августа абоненты мобильной связи получат возможность направлять операторам официальные заявления с просьбой отказаться от получения рекламных и информационных сообщений. Об изменениях рассказал член комитета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства Алексей Говырин в беседе с RT.
Кроме того, для открытия банковских счетов несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет потребуется обязательное согласие родителей, опекунов или усыновителей. Помимо этого, будут внесены изменения в стандарт предоставления услуг по ортезированию инвалидов: будет утвержден перечень специалистов и организаций, ответственных за выполнение данной услуги. Новые законы для россиян в 1 августа — в материале URA.RU.
Индексация пенсий
С 1 августа предусмотрено повышение пенсий для граждан, которым исполнилось 80 лет, а также для лиц, имеющих инвалидность первой группы. Кроме того, пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получат перерасчет пенсионных выплат, а тем, кто прекратил работу, произведут полную индексацию пенсии.
Дополнительно увеличатся выплаты на иждивенцев, а также для летного состава и работников шахт. Максимальный размер прибавки к пенсии составит 437,07 рубля. При этом следует учитывать, что перерасчет пенсии с использованием индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК, пенсионные баллы) будет осуществляться исходя из размера, установленного в год выхода на пенсию или в год возобновления трудовой деятельности.
Все работающие пенсионеры, за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы, автоматически получат повышение пенсии, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.. Обращаться в Социальный фонд с заявлением для этого не требуется.
Контроль за банковскими операциями
Также в августе вступит в силу новый закон, предусматривающий значительное расширение перечня операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций. В соответствии с внесенными изменениями, под усиленный надзор, в частности, подпадают следующие виды операций:
- Зачисление и списание денег по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере купли-продажи драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий, а также их лома;
- Проведение операций с наличными и безналичными деньгами, связанных с приобретением и продажей инвестиционных драгоценных металлов, памятных монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
Одновременно некоторые операции выводятся из-под контроля:
- Получение физическими лицами денег по чеку на предъявителя, выпущенному нерезидентом;
- Внесение наличных средств гражданином в уставный капитал организации;
- Зачисление средств на специальные счета, предназначенные для исполнения государственного оборонного заказа.
Карта для подростков — с согласия родителей
Согласно новым правилам, подросткам в возрасте от 14 до 18 лет разрешено открывать банковские счета лишь при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. Исключение составляют несовершеннолетние в возрасте 16 лет и старше, официально трудоустроенные или зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Запрет на СМС-рассылки
Помимо этого, с 1 августа россияне получат возможность самостоятельно отключать СМС-рассылки через личный кабинет на сайте своего оператора связи. Это нововведение предусмотрено основным законом о связи, который был принят в марте текущего года. После отзыва согласия на получение сообщений операторы обязаны прекратить их отправку, что позволит надежно защититься от массовых спам- и рекламных рассылок. Основная цель этой меры — противодействие мошенникам, использующим персональные данные граждан, а не ограничение деятельности маркетологов.
ГОСТ на игрушки и рюкзаки
С августа также начнет действовать обновленный государственный стандарт, устанавливающий подробные требования к возрастным группам игрушек, используемым материалам, а также оценивающий потенциальные угрозы для здоровья детей, связанные с травмами, гигиеническими аспектами и химическим составом продукции. Документ предусматривает регулирование образовательных и воспитательных функций игрушек.
В стандарте также прописаны новые рекомендации для школьных рюкзаков. Согласно установленным нормам, масса ранца для учащихся начальных классов не должна превышать 700 граммов, а для старшеклассников — одного килограмма. Помимо этого, рюкзаки должны изготавливаться из негорючих материалов и оснащаться светоотражающими элементами. Особое внимание уделено износостойкости ткани и ее устойчивости к воздействию пота.
«Антикартель»
Кроме того, с августа ФАС запускает государственную информационную систему «Антикартель», основу работы которой составит искусственный интеллект. Задача новой платформы заключается в выявлении нарушений антимонопольного законодательства, в частности, обнаружении картельных соглашений в ходе проведения торгов.
Картель представляет собой незаконное соглашение между конкурирующими организациями, направленное на ограничение конкуренции — например, посредством установления фиксированных цен или раздела рынка. Подобные действия строго запрещены в соответствии с действующим законодательством и влекут за собой значительные санкции.
За участие в картельном сговоре предусмотрена административная ответственность: штрафные санкции составляют от 3% до 15% от общего объема выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей. В случае нарушения, связанного со сговорами на торгах, сумма штрафа возрастает и может достигать от 10% до 50% от начальной стоимости контракта.
К тому же, законодательство предусматривает уголовную ответственность: за сговор, повлиявший на формирование цены, может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения или организовано группой лиц, максимальное наказание увеличивается до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до четырех миллионов рублей. В случаях применения насилия срок лишения свободы может достигать семи лет, а размер штрафа — пяти миллионов рублей.
Система «Антикартель» будет осуществлять сбор и анализ данных, связанных с проведением торгов, сведениями об участниках, их реквизитах и финансовой отчетности, а также о ценах и объемах реализации продукции на товарных рынках. Использование искусственного интеллекта позволит выявлять потенциальные признаки картельных соглашений, включая подачу заявок с одного IP-адреса или электронной почты, наличие идентичных ошибок и опечаток в документации, синхронную подачу заявок в последние минуты торгов, отказ компаний от конкурентной борьбы и регулярное чередование победителей на аналогичных закупках. Чем больше подобных индикаторов будет зафиксировано системой, тем выше вероятность проведения проверки поставщика со стороны ФАС.
Маркировка товаров
В России функционирует государственная система обязательной маркировки товаров «Честный знак». В августе завершаются испытания маркировки для ряда новых товарных категорий, в число которых входят:
- Отопительные устройства (радиаторы, конвекторы);
- Пиротехническая продукция и огнетушители;
- Строительные материалы, такие как замазки и шпатлевки;
- Оптоволоконная продукция;
- Учебная литература;
- Медицинские изделия, включая презервативы, шприцы, салфетки, пробирки и аналогичные товары;
- Полимерные трубы, шланги и фитинги;
- Кондитерские изделия (в том числе шоколад, жевательная резинка, пирожные, печенье, вафли, джемы, консервированные орехи и фрукты);
- Алкогольные напитки с содержанием спирта до 9%.
В соответствии с действующим законодательством, реализация ряда товаров без маркировки будет запрещена. К таким товарам относятся:
- Технические средства реабилитации (включая костыли, инвалидные коляски, протезы), выпущенные или ввезенные на территорию России до 30 сентября 2024 года;
- Медицинские перчатки и дезинфицирующие средства, произведенные или импортированные до 28 февраля 2025 года;
- Косметическая продукция и бытовая химия, закупленные до 30 июня или ввезенные после 1 июля 2025 года.
Единственный участник компании
Теперь любое физическое или юридическое лицо получает возможность зарегистрировать компанию с единственным участником. Ключевым изменением законодательства стало то, что хозяйственное общество вправе выступать единственным участником другого общества, даже если его собственная структура ограничивается одним физическим или юридическим лицом. С 1995 года подобная практика находилась под запретом на законодательном уровне.
Запрет был обусловлен стремлением предотвратить возможные злоупотребления, в частности схемы уклонения от налогов и ухода от ответственности по долгам за счет создания многоуровневых цепочек компаний, контролируемых одним и тем же лицом. Ранее исключения из этого ограничения допускались лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом.
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