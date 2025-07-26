Изменения в работе мобильной связи, индексация пенсий: что изменится для россиян с 1 августа

В Госдуме напомнили о нововведениях для россиян с 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут отправлять мобильным операторам заявления с просьбой отказаться от получения рекламных и информационных сообщений
Россияне смогут отправлять мобильным операторам заявления с просьбой отказаться от получения рекламных и информационных сообщений Фото:

С 1 августа абоненты мобильной связи получат возможность направлять операторам официальные заявления с просьбой отказаться от получения рекламных и информационных сообщений. Об изменениях рассказал член комитета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства Алексей Говырин в беседе с RT.

Кроме того, для открытия банковских счетов несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет потребуется обязательное согласие родителей, опекунов или усыновителей. Помимо этого, будут внесены изменения в стандарт предоставления услуг по ортезированию инвалидов: будет утвержден перечень специалистов и организаций, ответственных за выполнение данной услуги. Новые законы для россиян в 1 августа — в материале URA.RU.

Индексация пенсий

С 1 числа пройдет индексация пенсий
С 1 числа пройдет индексация пенсий
Фото:

С 1 августа предусмотрено повышение пенсий для граждан, которым исполнилось 80 лет, а также для лиц, имеющих инвалидность первой группы. Кроме того, пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получат перерасчет пенсионных выплат, а тем, кто прекратил работу, произведут полную индексацию пенсии.

Дополнительно увеличатся выплаты на иждивенцев, а также для летного состава и работников шахт. Максимальный размер прибавки к пенсии составит 437,07 рубля. При этом следует учитывать, что перерасчет пенсии с использованием индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК, пенсионные баллы) будет осуществляться исходя из размера, установленного в год выхода на пенсию или в год возобновления трудовой деятельности.

Все работающие пенсионеры, за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы, автоматически получат повышение пенсии, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.. Обращаться в Социальный фонд с заявлением для этого не требуется.

Контроль за банковскими операциями

Вступит в силу закон, который расширит перечень операций, подлежащих контролю со стороны кредитных организаций
Вступит в силу закон, который расширит перечень операций, подлежащих контролю со стороны кредитных организаций
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Также в августе вступит в силу новый закон, предусматривающий значительное расширение перечня операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций. В соответствии с внесенными изменениями, под усиленный надзор, в частности, подпадают следующие виды операций:

  • Зачисление и списание денег по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере купли-продажи драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий, а также их лома;
  • Проведение операций с наличными и безналичными деньгами, связанных с приобретением и продажей инвестиционных драгоценных металлов, памятных монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Одновременно некоторые операции выводятся из-под контроля:

  • Получение физическими лицами денег по чеку на предъявителя, выпущенному нерезидентом;
  • Внесение наличных средств гражданином в уставный капитал организации;
  • Зачисление средств на специальные счета, предназначенные для исполнения государственного оборонного заказа.

Карта для подростков — с согласия родителей

Согласно новым правилам, подросткам в возрасте от 14 до 18 лет разрешено открывать банковские счета лишь при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. Исключение составляют несовершеннолетние в возрасте 16 лет и старше, официально трудоустроенные или зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Запрет на СМС-рассылки

Каждый россиянин сможет самостоятельно отказаться от СМС-рассылок
Каждый россиянин сможет самостоятельно отказаться от СМС-рассылок
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Помимо этого, с 1 августа россияне получат возможность самостоятельно отключать СМС-рассылки через личный кабинет на сайте своего оператора связи. Это нововведение предусмотрено основным законом о связи, который был принят в марте текущего года. После отзыва согласия на получение сообщений операторы обязаны прекратить их отправку, что позволит надежно защититься от массовых спам- и рекламных рассылок. Основная цель этой меры — противодействие мошенникам, использующим персональные данные граждан, а не ограничение деятельности маркетологов.

ГОСТ на игрушки и рюкзаки

Будут введены рекомендации к школьным рюкзакам
Будут введены рекомендации к школьным рюкзакам
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С августа также начнет действовать обновленный государственный стандарт, устанавливающий подробные требования к возрастным группам игрушек, используемым материалам, а также оценивающий потенциальные угрозы для здоровья детей, связанные с травмами, гигиеническими аспектами и химическим составом продукции. Документ предусматривает регулирование образовательных и воспитательных функций игрушек.

В стандарте также прописаны новые рекомендации для школьных рюкзаков. Согласно установленным нормам, масса ранца для учащихся начальных классов не должна превышать 700 граммов, а для старшеклассников — одного килограмма. Помимо этого, рюкзаки должны изготавливаться из негорючих материалов и оснащаться светоотражающими элементами. Особое внимание уделено износостойкости ткани и ее устойчивости к воздействию пота.

«Антикартель»

ФАС вводит в действие систему «Антикартель»
ФАС вводит в действие систему «Антикартель»
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Кроме того, с августа ФАС запускает государственную информационную систему «Антикартель», основу работы которой составит искусственный интеллект. Задача новой платформы заключается в выявлении нарушений антимонопольного законодательства, в частности, обнаружении картельных соглашений в ходе проведения торгов.

Картель представляет собой незаконное соглашение между конкурирующими организациями, направленное на ограничение конкуренции — например, посредством установления фиксированных цен или раздела рынка. Подобные действия строго запрещены в соответствии с действующим законодательством и влекут за собой значительные санкции.

За участие в картельном сговоре предусмотрена административная ответственность: штрафные санкции составляют от 3% до 15% от общего объема выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей. В случае нарушения, связанного со сговорами на торгах, сумма штрафа возрастает и может достигать от 10% до 50% от начальной стоимости контракта.

К тому же, законодательство предусматривает уголовную ответственность: за сговор, повлиявший на формирование цены, может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения или организовано группой лиц, максимальное наказание увеличивается до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до четырех миллионов рублей. В случаях применения насилия срок лишения свободы может достигать семи лет, а размер штрафа — пяти миллионов рублей.

Система «Антикартель» будет осуществлять сбор и анализ данных, связанных с проведением торгов, сведениями об участниках, их реквизитах и финансовой отчетности, а также о ценах и объемах реализации продукции на товарных рынках. Использование искусственного интеллекта позволит выявлять потенциальные признаки картельных соглашений, включая подачу заявок с одного IP-адреса или электронной почты, наличие идентичных ошибок и опечаток в документации, синхронную подачу заявок в последние минуты торгов, отказ компаний от конкурентной борьбы и регулярное чередование победителей на аналогичных закупках. Чем больше подобных индикаторов будет зафиксировано системой, тем выше вероятность проведения проверки поставщика со стороны ФАС.

Маркировка товаров

Испытания маркировки для учебников завершаются
Испытания маркировки для учебников завершаются
Фото:

В России функционирует государственная система обязательной маркировки товаров «Честный знак». В августе завершаются испытания маркировки для ряда новых товарных категорий, в число которых входят:

  • Отопительные устройства (радиаторы, конвекторы);
  • Пиротехническая продукция и огнетушители;
  • Строительные материалы, такие как замазки и шпатлевки;
  • Оптоволоконная продукция;
  • Учебная литература;
  • Медицинские изделия, включая презервативы, шприцы, салфетки, пробирки и аналогичные товары;
  • Полимерные трубы, шланги и фитинги;
  • Кондитерские изделия (в том числе шоколад, жевательная резинка, пирожные, печенье, вафли, джемы, консервированные орехи и фрукты);
  • Алкогольные напитки с содержанием спирта до 9%.

В соответствии с действующим законодательством, реализация ряда товаров без маркировки будет запрещена. К таким товарам относятся:

  • Технические средства реабилитации (включая костыли, инвалидные коляски, протезы), выпущенные или ввезенные на территорию России до 30 сентября 2024 года;
  • Медицинские перчатки и дезинфицирующие средства, произведенные или импортированные до 28 февраля 2025 года;
  • Косметическая продукция и бытовая химия, закупленные до 30 июня или ввезенные после 1 июля 2025 года.

Единственный участник компании

Теперь любое физическое или юридическое лицо получает возможность зарегистрировать компанию с единственным участником. Ключевым изменением законодательства стало то, что хозяйственное общество вправе выступать единственным участником другого общества, даже если его собственная структура ограничивается одним физическим или юридическим лицом. С 1995 года подобная практика находилась под запретом на законодательном уровне.

Запрет был обусловлен стремлением предотвратить возможные злоупотребления, в частности схемы уклонения от налогов и ухода от ответственности по долгам за счет создания многоуровневых цепочек компаний, контролируемых одним и тем же лицом. Ранее исключения из этого ограничения допускались лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом.

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С 1 августа абоненты мобильной связи получат возможность направлять операторам официальные заявления с просьбой отказаться от получения рекламных и информационных сообщений. Об изменениях рассказал член комитета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства Алексей Говырин в беседе с RT. Кроме того, для открытия банковских счетов несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет потребуется обязательное согласие родителей, опекунов или усыновителей. Помимо этого, будут внесены изменения в стандарт предоставления услуг по ортезированию инвалидов: будет утвержден перечень специалистов и организаций, ответственных за выполнение данной услуги. Новые законы для россиян в 1 августа — в материале URA.RU. Индексация пенсий С 1 августа предусмотрено повышение пенсий для граждан, которым исполнилось 80 лет, а также для лиц, имеющих инвалидность первой группы. Кроме того, пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получат перерасчет пенсионных выплат, а тем, кто прекратил работу, произведут полную индексацию пенсии. Дополнительно увеличатся выплаты на иждивенцев, а также для летного состава и работников шахт. Максимальный размер прибавки к пенсии составит 437,07 рубля. При этом следует учитывать, что перерасчет пенсии с использованием индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК, пенсионные баллы) будет осуществляться исходя из размера, установленного в год выхода на пенсию или в год возобновления трудовой деятельности. Все работающие пенсионеры, за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы, автоматически получат повышение пенсии, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.. Обращаться в Социальный фонд с заявлением для этого не требуется. Контроль за банковскими операциями Также в августе вступит в силу новый закон, предусматривающий значительное расширение перечня операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций. В соответствии с внесенными изменениями, под усиленный надзор, в частности, подпадают следующие виды операций: Одновременно некоторые операции выводятся из-под контроля: Карта для подростков — с согласия родителей Согласно новым правилам, подросткам в возрасте от 14 до 18 лет разрешено открывать банковские счета лишь при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. Исключение составляют несовершеннолетние в возрасте 16 лет и старше, официально трудоустроенные или зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Запрет на СМС-рассылки Помимо этого, с 1 августа россияне получат возможность самостоятельно отключать СМС-рассылки через личный кабинет на сайте своего оператора связи. Это нововведение предусмотрено основным законом о связи, который был принят в марте текущего года. После отзыва согласия на получение сообщений операторы обязаны прекратить их отправку, что позволит надежно защититься от массовых спам- и рекламных рассылок. Основная цель этой меры — противодействие мошенникам, использующим персональные данные граждан, а не ограничение деятельности маркетологов. ГОСТ на игрушки и рюкзаки С августа также начнет действовать обновленный государственный стандарт, устанавливающий подробные требования к возрастным группам игрушек, используемым материалам, а также оценивающий потенциальные угрозы для здоровья детей, связанные с травмами, гигиеническими аспектами и химическим составом продукции. Документ предусматривает регулирование образовательных и воспитательных функций игрушек. В стандарте также прописаны новые рекомендации для школьных рюкзаков. Согласно установленным нормам, масса ранца для учащихся начальных классов не должна превышать 700 граммов, а для старшеклассников — одного килограмма. Помимо этого, рюкзаки должны изготавливаться из негорючих материалов и оснащаться светоотражающими элементами. Особое внимание уделено износостойкости ткани и ее устойчивости к воздействию пота. «Антикартель» Кроме того, с августа ФАС запускает государственную информационную систему «Антикартель», основу работы которой составит искусственный интеллект. Задача новой платформы заключается в выявлении нарушений антимонопольного законодательства, в частности, обнаружении картельных соглашений в ходе проведения торгов. Картель представляет собой незаконное соглашение между конкурирующими организациями, направленное на ограничение конкуренции — например, посредством установления фиксированных цен или раздела рынка. Подобные действия строго запрещены в соответствии с действующим законодательством и влекут за собой значительные санкции. За участие в картельном сговоре предусмотрена административная ответственность: штрафные санкции составляют от 3% до 15% от общего объема выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей. В случае нарушения, связанного со сговорами на торгах, сумма штрафа возрастает и может достигать от 10% до 50% от начальной стоимости контракта. К тому же, законодательство предусматривает уголовную ответственность: за сговор, повлиявший на формирование цены, может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения или организовано группой лиц, максимальное наказание увеличивается до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до четырех миллионов рублей. В случаях применения насилия срок лишения свободы может достигать семи лет, а размер штрафа — пяти миллионов рублей. Система «Антикартель» будет осуществлять сбор и анализ данных, связанных с проведением торгов, сведениями об участниках, их реквизитах и финансовой отчетности, а также о ценах и объемах реализации продукции на товарных рынках. Использование искусственного интеллекта позволит выявлять потенциальные признаки картельных соглашений, включая подачу заявок с одного IP-адреса или электронной почты, наличие идентичных ошибок и опечаток в документации, синхронную подачу заявок в последние минуты торгов, отказ компаний от конкурентной борьбы и регулярное чередование победителей на аналогичных закупках. Чем больше подобных индикаторов будет зафиксировано системой, тем выше вероятность проведения проверки поставщика со стороны ФАС. Маркировка товаров В России функционирует государственная система обязательной маркировки товаров «Честный знак». В августе завершаются испытания маркировки для ряда новых товарных категорий, в число которых входят: В соответствии с действующим законодательством, реализация ряда товаров без маркировки будет запрещена. К таким товарам относятся: Единственный участник компании Теперь любое физическое или юридическое лицо получает возможность зарегистрировать компанию с единственным участником. Ключевым изменением законодательства стало то, что хозяйственное общество вправе выступать единственным участником другого общества, даже если его собственная структура ограничивается одним физическим или юридическим лицом. С 1995 года подобная практика находилась под запретом на законодательном уровне. Запрет был обусловлен стремлением предотвратить возможные злоупотребления, в частности схемы уклонения от налогов и ухода от ответственности по долгам за счет создания многоуровневых цепочек компаний, контролируемых одним и тем же лицом. Ранее исключения из этого ограничения допускались лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом.
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