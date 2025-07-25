Заведующую детским садом в Челябинской области наказали за травму ребенка

В Кунашакском районе Челябинской области наказали заведующую детским садом, в котором ребенок получил травму. Ей выписали штраф в десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Кунашакского района провела проверку по информации о получении ребенком травмы во время нахождения в дошкольной образовательной организации. Заведующая детским садом привлечена к ответственности. Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле 2025 года. Несколько воспитанников забрались на качели, предназначенные для одного ребенка. В какой-то момент один из детей упал. Мальчик получил закрытый перелом предплечья. Воспитатель в этот момент находилась рядом, но не отреагировала на то, что дети нарушают технику безопасности.
Помимо заведующей двое сотрудников детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальнику Управления образования прокурор Кунашакского района внес представление с требованием устранить выявленные нарушения.
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