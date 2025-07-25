25 июля 2025

Заведующую детским садом в Челябинской области наказали за травму ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил травму на территории детского сада
Ребенок получил травму на территории детского сада Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области наказали заведующую детским садом, в котором ребенок получил травму. Ей выписали штраф в десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Кунашакского района провела проверку по информации о получении ребенком травмы во время нахождения в дошкольной образовательной организации. Заведующая детским садом привлечена к ответственности. Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Несколько воспитанников забрались на качели, предназначенные для одного ребенка. В какой-то момент один из детей упал. Мальчик получил закрытый перелом предплечья. Воспитатель в этот момент находилась рядом, но не отреагировала на то, что дети нарушают технику безопасности.

Помимо заведующей двое сотрудников детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальнику Управления образования прокурор Кунашакского района внес представление с требованием устранить выявленные нарушения.

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В Кунашакском районе Челябинской области наказали заведующую детским садом, в котором ребенок получил травму. Ей выписали штраф в десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Кунашакского района провела проверку по информации о получении ребенком травмы во время нахождения в дошкольной образовательной организации. Заведующая детским садом привлечена к ответственности. Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел в апреле 2025 года. Несколько воспитанников забрались на качели, предназначенные для одного ребенка. В какой-то момент один из детей упал. Мальчик получил закрытый перелом предплечья. Воспитатель в этот момент находилась рядом, но не отреагировала на то, что дети нарушают технику безопасности. Помимо заведующей двое сотрудников детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальнику Управления образования прокурор Кунашакского района внес представление с требованием устранить выявленные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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