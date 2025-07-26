Пугачева вцепилась в руку Галкина* на фестивале

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Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле
Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле Фото:

Российская певица Алла Пугачева появилась вместе с артистом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) на фестивале в Юрмале (Латвия). Очевидцы заметили, что она идет с трудом, вцепившись в руку мужа. 

Пугачева надела на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле белое платье-плащ, каблуки и украсила его множеством жемчужных ожерелий — на ней можно увидеть с десяток рядов бус. Когда она шла вместе с Галкиным*, то была вынуждена крепко вцепиться в его руку под тяжестью украшений. Фанаты обратили внимание, что этот образ, придуманный стилистом, — явно перебор, и при этом совершенно не подходил к образу мужа.

Галкин* и Пугачева посетили Латвию
Галкин* и Пугачева посетили Латвию
Фото:

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом

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Российская певица Алла Пугачева появилась вместе с артистом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) на фестивале в Юрмале (Латвия). Очевидцы заметили, что она идет с трудом, вцепившись в руку мужа.  Пугачева надела на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле белое платье-плащ, каблуки и украсила его множеством жемчужных ожерелий — на ней можно увидеть с десяток рядов бус. Когда она шла вместе с Галкиным*, то была вынуждена крепко вцепиться в его руку под тяжестью украшений. Фанаты обратили внимание, что этот образ, придуманный стилистом, — явно перебор, и при этом совершенно не подходил к образу мужа. *Максим Галкин признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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