Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай, находящийся на территории ДНР, а также село Малиевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточняется в сообщении ведомства, военные подразделения группировки «Восток» в ходе успешных наступательных операций заняли Зеленый Гай в Великоновоселковском районе и Малиевку, расположенную в Покровском районе. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Запорожский фронт
ВС РФ продолжают наступление на запорожском фронте. Российские подразделения укрепляют свои позиции в районе Каменского и ведут наступательные действия в направлении населенных пунктов Плавни и Степногорск.
Донецкий фронт
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай на южном участке фронта. Кроме того, по данным некоторых источников, российские подразделения заняли населенный пункт Александро-Калиново в районе константиновского направления. К востоку войска РФ ликвидировали очаг сопротивления к западу от Петровки (Новоспасского) и ведут наступление на Катериновку с южного и юго-западного направлений. В Щербиновке, а также в районе шахты имени Матроны Московской продолжаются интенсивные боевые столкновения.
На красноармейском направлении продолжаются наступательные действия войск РФ на восточном фланге. Сообщается, что бои переместились на окраины города Красноармейск (Покровск). Помимо этого, по словам военного и политического аналитика из ДНР Яна Гагина, большинство украинских командиров покинули Красноармейск на фоне начавшегося наступления ВС РФ. Украинские военнослужащие, находящиеся в городе, деморализованы и ищут пути для отступления. Эксперт также отметил, что украинские подразделения осознают скорое освобождение города российскими войсками и рассматривают возможные способы эвакуации. Как сказал Гагин, в районе Красноармейска украинская армия сталкивается с дефицитом личного состава.
Часовоярское направление
Российские войска продолжают наступление в северной части Часового Яра, а также в микрорайоне Шевченковский. Вблизи города Вооруженные силы России укрепили свои позиции в районе населенного пункта Ступочки и продвинулись в сторону Майского.
Харьковское направление
Распространяются сообщения, что российские вооруженные силы расширяют зону своего контроля на северо-западных подступах к Купянску в Харьковской области. К северу от Купянска формирования группировки войск «Запад» выбили ВСУ из Радьковки и Голубовиа, продвинулись южнее Тищенковки в направлении железнодорожной станции «Снежная» и вышли к ближайшим подступам к северной окраине Купянска.
Сумское направление
На сумском направлении на юго-западной окраине населенного пункта Юнаковка продолжаются интенсивные боевые столкновения. Украинские войска предпринимали попытки контратак в районах Варачино, Садки и в самой Юнаковке, однако эти действия не принесли успеха.
Масштабное наступление ВС РФ
Российские вооруженные силы развернули масштабное наступление одновременно на трех фронтах: красноармейском, запорожском и купянском. Подразделения российской армии вошли в города Красноармейск и Мирноград, расположенные в ДНР, а также начали штурм Степногорска и Купянска. Кроме того, отмечается продвижение российских войск в районе Северска, на территории Сумской области и в ряде других населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о значительном продвижении российских подразделений по всем направлениям фронта, в результате чего позиции украинской армии оказались под угрозой.
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