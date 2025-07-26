Гинеколог рассказала, почему нельзя ходить в мокром купальнике

Долгое пребывание в мокром купальнике может привести к развитию инфекций мочеполовой системы. Об этом предупредила главный врач Ecofamily Clinic, акушер-гинеколог высшей категории Ольга Сохина.
«После купания мокрый купальник создает идеальную среду для размножения бактерий и грибков. Теплая влажная ткань, плотно прилегающая к телу, нарушает естественную микрофлору и может спровоцировать развитие молочницы, цистита и других инфекций», — подчеркнула Ольга Сохина, ее слова передает «Здоровье Mail». Она отметила, что особенному риску подвержены женщины с хроническим заболеваниями мочеполовой системы или сниженным имуннитетом.
Специалист посоветовала сразу после купания менять мокрый купальник на сухое белье либо снимать его, чтобы дать телу высохнуть. В случае отсутствия такой возможности рекомендуется выбирать купальники из быстросохнущих материалов и избегать синтетики, которая создает парниковый эффект и усугубляет ситуацию. Выполнение этих простых советов поможет снизить риск развития заболеваний и сохранить женское здоровье, отметила врач.
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