25 июля 2025

В Челябинске вандалы превратили центральный фонтан в оранжевое болото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестные испортили фонтан в Челябинске
Неизвестные испортили фонтан в Челябинске Фото:

В Челябинске неизвестные совершили испортили воду в городском фонтане на площади Революции. Они бросили на дно бутылки с маслянистой жидкостью. В результате вода в чаше приобрела грязно-оранжевый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В отношении фонтана на площади Революции совершен акт вандализма. На днях горожане заметили, что вода в чаше начала быстро мутнеть, а после резко окрасилась в грязно-оранжевый цвет. Ранее такого стремительного изменения цвета воды не фиксировалось», — сообщили в администрации Челябинска.

После поступления жалоб горожан на изменение цвета воды, коммунальные службы оперативно спустили воду, провели очистку чаши и начали поиски источника загрязнения. На дне были найдены несколько бутылок, внутри которых находились следы неустановленной маслянистой жидкости. 

Образцы воды, а также обнаруженные емкости переданы на экспертизу. К расследованию произошедшего подключились правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства инцидента, а также найти причастных к вандализму.

Дно фонтана окрасилось в оранжевый цвет
Дно фонтана окрасилось в оранжевый цвет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске неизвестные совершили испортили воду в городском фонтане на площади Революции. Они бросили на дно бутылки с маслянистой жидкостью. В результате вода в чаше приобрела грязно-оранжевый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В отношении фонтана на площади Революции совершен акт вандализма. На днях горожане заметили, что вода в чаше начала быстро мутнеть, а после резко окрасилась в грязно-оранжевый цвет. Ранее такого стремительного изменения цвета воды не фиксировалось», — сообщили в администрации Челябинска. После поступления жалоб горожан на изменение цвета воды, коммунальные службы оперативно спустили воду, провели очистку чаши и начали поиски источника загрязнения. На дне были найдены несколько бутылок, внутри которых находились следы неустановленной маслянистой жидкости.  Образцы воды, а также обнаруженные емкости переданы на экспертизу. К расследованию произошедшего подключились правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства инцидента, а также найти причастных к вандализму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...