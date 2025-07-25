В Челябинске вандалы превратили центральный фонтан в оранжевое болото

В Челябинске неизвестные совершили испортили воду в городском фонтане на площади Революции. Они бросили на дно бутылки с маслянистой жидкостью. В результате вода в чаше приобрела грязно-оранжевый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В отношении фонтана на площади Революции совершен акт вандализма. На днях горожане заметили, что вода в чаше начала быстро мутнеть, а после резко окрасилась в грязно-оранжевый цвет. Ранее такого стремительного изменения цвета воды не фиксировалось», — сообщили в администрации Челябинска.
После поступления жалоб горожан на изменение цвета воды, коммунальные службы оперативно спустили воду, провели очистку чаши и начали поиски источника загрязнения. На дне были найдены несколько бутылок, внутри которых находились следы неустановленной маслянистой жидкости.
Образцы воды, а также обнаруженные емкости переданы на экспертизу. К расследованию произошедшего подключились правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства инцидента, а также найти причастных к вандализму.
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