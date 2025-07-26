США и Китай жестко поссорились из-за Украины на Совбезе ООН

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На Совбезе ООН разгорелся скандал между США и Китаем по Украине
На Совбезе ООН разгорелся скандал между США и Китаем по Украине Фото:

На заседании Совета Безопасности ООН представители США и Китая обменялись острыми заявлениями по поводу ситуации на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

Американская делегация призвала китайскую сторону прекратить поддержку продвижения российских войск на украинской территории. В ответ представители КНР обвинили Вашингтон в попытках возложить ответственность за происходящее на других и в создании дополнительной напряженности.

Временно исполняющая обязанности постпреда США при ООН Дороти Шай подчеркнула, что заявления Китая о строгом контроле над экспортом продукции двойного назначения не выдерживают критики, поскольку, по ее словам, компоненты китайского производства регулярно обнаруживаются в беспилотниках, вооружении и транспортных средствах, используемых Россией в конфликте против Украины.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг претензии Соединенных Штатов. Он напомнил, что КНР не принимает непосредственного участия в российско-украинском конфликте и не поставляла вооружение ни одной из сторон.

Китайский дипломат также призвал США отказаться от практики возложения вины на других и провоцирования конфронтации. Пекин выразил надежду, что Вашингтон будет играть более конструктивную роль в содействии прекращению боевых действий на Украине и продвижению мирных переговоров.

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На заседании Совета Безопасности ООН представители США и Китая обменялись острыми заявлениями по поводу ситуации на Украине. Об этом пишет агентство Reuters. Американская делегация призвала китайскую сторону прекратить поддержку продвижения российских войск на украинской территории. В ответ представители КНР обвинили Вашингтон в попытках возложить ответственность за происходящее на других и в создании дополнительной напряженности. Временно исполняющая обязанности постпреда США при ООН Дороти Шай подчеркнула, что заявления Китая о строгом контроле над экспортом продукции двойного назначения не выдерживают критики, поскольку, по ее словам, компоненты китайского производства регулярно обнаруживаются в беспилотниках, вооружении и транспортных средствах, используемых Россией в конфликте против Украины. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг претензии Соединенных Штатов. Он напомнил, что КНР не принимает непосредственного участия в российско-украинском конфликте и не поставляла вооружение ни одной из сторон. Китайский дипломат также призвал США отказаться от практики возложения вины на других и провоцирования конфронтации. Пекин выразил надежду, что Вашингтон будет играть более конструктивную роль в содействии прекращению боевых действий на Украине и продвижению мирных переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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