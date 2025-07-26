В подмосковном Раменском водитель грузовика совершил столкновение с двумя легковыми машинами, в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина-водитель легкового автомобиля и ее 9-летняя дочь, сидящая на переднем сидении. Также погиб водитель второго легкового автомобиля, который вышел выставить аварийный знак», — написала прокуратура в своем telegram-канале.
Уточняется, что около 9 утра на 59-м километре трассы М-5 «Урал» 46-летний водитель грузовика столкнулся с двумя легковыми автомобилями, остановившимися на обочине из-за аварии. Ход расследования контролирует Раменская городская прокуратура, на месте работает заместитель прокурора Эдуард Богдасаров.
Ранее на 37-м километре Дмитровского шоссе в районе деревни Шолохово (Мытищи) произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, из-за чего движение в сторону Москвы оказалось заблокировано. Очевидцы утверждают, что предполагаемый виновник аварии был пьян, передает «360.ru».
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