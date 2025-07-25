25 июля 2025

Структура «Роскосмоса» требует от стратегического завода в Перми миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Соответствующее заявление суд зарегистрировал 18 июля
Соответствующее заявление суд зарегистрировал 18 июля Фото:

ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ им. С.П. Королева» направило иск к пермскому предприятию АО «Протон-ПМ». Эта информация размещена в сводной картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«Истцом выступает „Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ им. С.П. Королева“. Ответчиком — компания „Протон-ПМ“. Сумма исковых требований: 61,13 миллиона рублей», — указано в судебных материалах.

Суть претензий не раскрывается. Редакция URA.RU направила письменные запросы участникам процесса с просьбой прокомментировать ситуацию.

Корпорация «Энергия» производит пилотируемые космические аппараты и автоматизированные комплексы, разрабатывает и изготавливает ракеты-носители как в интересах госкорпорации «Роскосмос», так и в рамках реализации международных космических проектов. Акционерное общество «Протон-ПМ» входит в состав интегрированной структуры «НПО „Энергомаш“», подконтрольной ГК «Роскосмос». В настоящее время «Протон-ПМ» занимает лидирующие позиции среди российских предприятий космической отрасли, специализируясь на выпуске ракетных двигателей и их комплектующих.

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ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ им. С.П. Королева» направило иск к пермскому предприятию АО «Протон-ПМ». Эта информация размещена в сводной картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Истцом выступает „Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ им. С.П. Королева“. Ответчиком — компания „Протон-ПМ“. Сумма исковых требований: 61,13 миллиона рублей», — указано в судебных материалах. Суть претензий не раскрывается. Редакция URA.RU направила письменные запросы участникам процесса с просьбой прокомментировать ситуацию. Корпорация «Энергия» производит пилотируемые космические аппараты и автоматизированные комплексы, разрабатывает и изготавливает ракеты-носители как в интересах госкорпорации «Роскосмос», так и в рамках реализации международных космических проектов. Акционерное общество «Протон-ПМ» входит в состав интегрированной структуры «НПО „Энергомаш“», подконтрольной ГК «Роскосмос». В настоящее время «Протон-ПМ» занимает лидирующие позиции среди российских предприятий космической отрасли, специализируясь на выпуске ракетных двигателей и их комплектующих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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